AAA desmiente mensaje en redes sociales sobre supuesta contaminación de agua

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) desmintió una información que circula a través de WhatsApp y redes sociales alegando que el agua que distribuye está contaminada con bacterias y que no está siendo tratada adecuadamente.

En un comunicado de prensa, el ingeniero Ismael Robles Maldonado, vicepresidente de operaciones de la AAA, aclaró que no existe evidencia ni información oficial que sustente las alegaciones contenidas en el mensaje, que hace referencia a supuestos hallazgos de Leptospira y Salmonella en muestras de agua de la AAA tomadas en distintos puntos de Puerto Rico, ya que se cumple con la reglamentación de desinfección con 0.2ppm - 3.00 ppm de cloro residual.

“Nuestros abonados pueden estar tranquilos, ya que la información compartida en estos mensajes es falsa. El mensaje malicioso que está circulando en redes sociales y aplicaciones de mensajería no ha sido sustentada con resultados oficiales ni con información provista por la Autoridad. Nuestros sistemas de agua potable están sujetos a rigurosos procesos de tratamiento, muestreo y monitoreo de calidad conforme a los parámetros regulatorios aplicables”, expresó Robles Maldonado, en declaraciones escritas.

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Agregó que la AAA mantiene un programa continuo de vigilancia y control de calidad del agua que distribuye. Aseguró que, ante cualquier resultado que represente un incumplimiento de los parámetros establecidos o que pueda constituir un riesgo para la salud pública, se activan los protocolos correspondientes y se realizan las notificaciones a la ciudadanía requeridas a las agencias reguladoras locales y federales.

Asimismo, la AAA rechazó categóricamente la alegación incluida en el mensaje de que el Gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal estén intentando ocultar información relacionada con la calidad del agua o con casos de leptospirosis.

“Le pedimos a la ciudadanía que no comparta información cuya procedencia y veracidad no hayan sido confirmadas por medios oficiales. Los mensajes sin evidencia pueden generar preocupación innecesaria entre la población”, añadió el vicepresidente operacional.