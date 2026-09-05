Caguas firma acuerdo con acueducto comunitario para asegurar el suministro de agua ante emergencias

Caguas - De las montañas de la comunidad Borinquen Pradera, en este pueblo, saldrá agua que llenará los camiones cisterna de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias tras la firma este sábado de un acuerdo con el Acueducto Rural Pedro Calixto, en preparación ante posibles averías en el sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) o atender un racionamiento en la zona debido a la sequía.

“Seguimos promoviendo esa autogestión, que es esa ayuda mutua. En este momento, estamos levantando la casa común, que es nuestro entorno. Este acuerdo es hacerles justicia social a los acueductos comunitarios”, dijo José “Cheo” Oyola Ríos, presidente de la Junta de Directores del Acueducto Comunitario Pedro Calixto.

El convenio –hasta 2028– incorpora formalmente el acueducto comunitario al Plan Municipal de Emergencias de Caguas y establece un mecanismo de coordinación, por escrito, para cada vez que se necesite rellenar los camiones. Mientras, el ayuntamiento apoyará en las mejoras que necesiten las instalaciones para cumplir con las regulaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Agencia federal de Protección Ambiental.

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“Las diferentes situaciones que hemos vivido nos mueven a estar mejor preparados para atender una futura escasez de este preciado servicio. Con este acuerdo y dependiendo la disponibilidad, nosotros podemos entrar a suplirnos. Este acueducto ha servido en situaciones anteriores a muchas comunidades. En eventos como el huracán María (2017), ellos sirvieron a personas de diferentes pueblos”, expresó, por su parte, el alcalde William Miranda Torres, durante una ceremonia entre residentes del barrio Borinquen.

El alcalde William Miranda Torres y el presidente de la Junta de Directores del Acueducto Rural Pedro Calixto, José Oyola Ríos, firman el acuerdo, vigente hasta 2028. (Pablo Martínez Rodríguez)

En el pasado mes, Caguas no ha enfrentado mayores problemas de servicio en comparación con el norte de la zona metropolitana, pero, en junio, el pueblo se afectó por una rotura en el Superacueducto, que les obligó a alquilar camiones cisterna y comprar agua potable.

“(El agua que suple la AAA) no ha sido, en ocasiones, suficiente (durante interrupciones por averías) y, por eso, hay que recurrir a otras fuentes para poder suplir todas las necesidades en la ciudad”, dijo Miranda Torres, al aclarar que el convenio no le resta responsabilidad a la AAA.

En tanto, Oyola Ríos estimó que, a diario, podrían suplir al Municipio alrededor de 80,000 galones, en caso de una emergencia. El ayuntamiento instaló tres plumas comunitarias y una más elevada para llenar los camiones cisterna.

Como otros alcaldes, Miranda Torres opinó que los retos que la AAA enfrenta son de mala administración, al compararla con la autogestión de los líderes que sostienen el Acueducto Rural Pedro Calixto. Este sistema, de hecho, cumplirá 50 años en 2027, y nació de una emergencia en la zona, donde actualmente se suplen 180 familias y sirve de oasis para otras comunidades, mayormente de Caguas.

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“Tenemos las mismas exigencias y requerimientos del gobierno local como federal, y eso conlleva una serie de gastos que pone a los acueductos, si no hay una sana administración, en posiciones bien difíciles de sostenerse. Este acuerdo es una ayuda para cumplir con eso. Esta agua la brindan manantiales y, si no se usa, se le devuelve a la naturaleza”, explicó el presidente.

Oyola Ríos estimó que podrían brindarle al Municipio de Caguas alrededor de 80,000 galones diarios, si hay disponibilidad. (Pablo Martínez Rodríguez)

A diferencia de los embalses Carraízo y La Plata de la AAA –que batallan los estragos de la sequía–, este acueducto no ha visto escasez en el agua de los manantiales. “Entendemos que hay falta de responsabilidad y visión en la AAA, no es falta de agua”, opinó Oyola Ríos.