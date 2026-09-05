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Monitoreo diario: Carraízo registra otro descenso, pero se mantiene en “observación”

La mayoría de los embalses reportó bajas en sus niveles, mientras cinco registraron aumentos y uno se mantuvo sin cambios

5 de septiembre de 2026 - 8:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mientras, La Plata bajó tres centímetros y se situó en 44.54 metros, aún dentro del nivel de “ajustes operacionales”. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El embalse Carraízo bajó ocho centímetros durante el último día y se ubicó este sábado en 39.01 metros, todavía dentro del nivel de “observación” de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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La reducción ocurre luego del marcado aumento que experimentó el embalse durante los pasados días a raíz de las lluvias que alcanzaron su cuenca.

Según la gráfica de la AAA, el umbral de “observación” de Carraízo está establecido en 38.50 metros, por lo que permanece 51 centímetros por encima de esa marca.

Mientras, La Plata bajó tres centímetros y se situó en 44.54 metros, aún dentro del nivel de “ajustes operacionales”. Cidra, por su parte, se mantuvo sin cambios en 400.17 metros.

Así lucían los niveles de los embalses a las 5:00 a.m. del sábado, 5 de septiembre.
Así lucían los niveles de los embalses a las 5:00 a.m. del sábado, 5 de septiembre. (AAA)

En total, 13 de los 19 embalses monitoreados registraron descensos durante el último día, cinco aumentaron y uno permaneció sin cambios.

Entre las reducciones, Río Blanco perdió cuatro centímetros hasta los 24.85 metros y Fajardo bajó cinco centímetros, a 46.69 metros. Ambos permanecen en nivel de “observación”. Toa Vaca disminuyó un centímetro, hasta 147.21 metros.

También descendieron Carite, un centímetro, hasta 542.00 metros; Patillas, un centímetro, hasta 65.86 metros; Guayabal, seis centímetros, hasta 102.92 metros; Garzas, cinco centímetros, hasta 736.05 metros; y Lucchetti, siete centímetros, hasta 171.57 metros.

La mayor reducción del día se produjo en Dos Bocas, que perdió 26 centímetros y quedó en 89.70 metros. Guajataca y Cerrillos bajaron dos centímetros cada uno, hasta 195.91 metros y 167.53 metros, respectivamente.

El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza.Suple a más de 179,000 clientes en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, de acuerdo con la AAA.El Municipio de Trujillo Alto detalla que también es hogar de varias especies de peces –como lobina, chopa, barbudo y tilapia–, que fueron introducidas desde el vivero del Municipio de Maricao.
1 / 10 | En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo. El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. - TITO GUZMAN

En contraste, cinco embalses registraron aumentos. Loco encabezó las alzas con 10 centímetros, para situarse en 69.56 metros, seguido por Guayo, que ganó ocho centímetros y alcanzó 442.35 metros. Caonillas subió seis centímetros, hasta 251.28 metros.

Guineo, que se encuentra en nivel de “desborde”, aumentó dos centímetros y llegó a 902.27 metros, mientras que Matrullas también ganó dos centímetros, hasta 734.30 metros.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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