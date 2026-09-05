Tensión en pleno vuelo: pasajero termina amarrado con cinta adhesiva tras causar caos

Momentos de pánico se vivieron este 3 de septiembre en un vuelo de American Airlines, procedente de Dallas-Fort Worth y con destino a Newark, luego de que un pasajero profiriera expresiones racistas y homófobas y golpeara a otro viajero que estaba a su lado.

El caos comenzó unas dos horas después de que el avión despegara. Según reveló el medio estadounidense TMZ, el altercado comenzó cuando el sujeto, quien al parecer estaba bajo los efectos del alcohol, empezó a gritarle a la persona que ocupaba el asiento contiguo. Según los testigos, hablaba de Jesús y aseguraba que iría al infierno, situación que llevó a una auxiliar de vuelo a acercarse para intentar tranquilizarlo, pero él lanzó insultos discriminatorios contra ella por su color de piel.

Ante esto, otros tres viajeros acudieron en su ayuda y se enfrentaron al hombre. Finalmente, la tripulación proporcionó cinta adhesiva y bridas a los tres pasajeros, quienes lograron inmovilizar al individuo y mantenerlo sujeto a su asiento.

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Cabe mencionar que la aeronave tuvo que desviarse y aterrizó unos 15 minutos después en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington, donde las autoridades ya esperaban en la puerta de embarque y procedieron con la detención del hombre.

Un vocero de American Airlines le dijo al medio citado lo siguiente: “El 3 de septiembre, el vuelo 618 de American Airlines se desvió a Baltimore (BWI) debido a un pasajero conflictivo. A su llegada, las fuerzas del orden recibieron la aeronave y ayudaron a desembarcar al pasajero antes de que el vuelo continuara hacia su destino. La seguridad de nuestros clientes y miembros del equipo es nuestra máxima prioridad y no toleramos la violencia”.

El FBI confirmó que el hombre permanece bajo custodia por cargos estatales, mientras sus agentes adelantan las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.