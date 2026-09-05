Presunto líder de red internacional de narcotráfico hace alegación de no culpabilidad

Esto luego de que Mosquea Polanco, quien enfrenta siete cargos en dos pliegos acusatorios separados por los delitos de conspiración y posesión de cocaína con la intención de distribuirla, renunciara a comparecer personalmente a la lectura de cargos y vista de fianza.

La orden fue emitida el 3 de septiembre, un día después de que la defensa, conformada por el licenciado Francisco Adams Quesada, radicara la renuncia de su cliente a comparecer personalmente en la lectura de cargos y presentara una alegación de no culpabilidad.

“En relación con la renuncia a comparecer personalmente en la lectura de cargos presentada por Erick Mosquea Polanco, se toma conocimiento de la misma. Se cancelan la lectura de cargos y las vistas de fianza. Se registrará una declaración de no culpabilidad para el acusado 1, Erick Mosquea Polanco, respecto de los siete cargos que enfrenta en la acusación formal”, ordenó el magistrado federal.

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¡Se echó a reír! Presunto narco se baja esposado de avión en Puerto Rico Erick Randhiel Mosquea Polanco fue extraditado de Colombia a Nueva Jersey, con una parada en la isla. Aquí el video.

Asimismo, López determinó que la Fiscalía federal deberá entregar la evidencia del descubrimiento de prueba dentro de un plazo de siete días. Posteriormente, el acusado podrá presentar cualquier moción dentro de los 14 días subsiguientes.

“Debido a que el señor Mosquea Polanco renunció, en esta etapa del proceso, a su derecho a una vista de fianza y ya que las presunciones de riesgo de fuga y peligro para la comunidad que surgen de los primeros seis cargos de la acusación formal no han sido refutadas, se ordena que el acusado permanezca detenido en espera de juicio”, estableció.

El magistrado federal determinó que no existe condiciones para la libertad del acusado que garanticen razonablemente su comparecencia cuando sea requerida y la seguridad de la comunidad.

Por tanto, Mosquea Polanco, de 45 años, quedó bajo la custodia de las autoridades federales para permanecer recluido en una institución correccional separado del resto de los de los demás confinados.

“El acusado queda bajo la custodia del fiscal general de Estados Unidos o de su representante designado para permanecer recluido en una institución correccional, separado, en la medida que sea posible, de personas que estén a la espera de juicio, cumpliendo una sentencia o detenidas mientras apelan una sentencia”, indicó el magistrado federal en la orden.

Las autoridades federales aseguran que tenía nexos que se extendían hasta América del Sur. (HSI)

Mosquea Polanco fue arrestado en Colombia en diciembre de 2024, por solicitud de Estados Unidos, y luego extraditado a Puerto Rico el 26 de agosto de 2026. En total, enfrenta siete cargos en la isla.

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Según la acusación presentada en octubre de 2016, Mosquea Polanco y otros coconspiradores comenzaron, en 2013, a importar e intentar importar cocaína a Estados Unidos. Por estas presuntas actividades ilícitas, enfrenta tres cargos por conspiración y posesión de cocaína con la intención de distribuirla.

De igual forma, en una acusación separada presentada en la isla en junio de 2022, Mosquea Polanco está acusado de cuatro cargos de conspiración para distribuir cocaína con el propósito de importarla desde lugares como la República Dominicana, Venezuela y Colombia, así como de importación de cocaína.

Precisamente, la investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) reflejó que Mosquea Polanco presuntamente dirigía una red de tráfico de cocaína que se extendía por países como Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

De hecho, la DEA identificó a Mosquea Polanco como un Objetivo Organizacional Regional Prioritario, una clasificación que utiliza para señalar a presuntos líderes de alto nivel o figuras clave dentro de organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero.

Erick Mosquea fue extraditado a Puerto Rico por las autoridades federales. (HSI)

El acusado también enfrenta cargos en Nueva Jersey. Las autoridades federales alegan que presuntamente Mosquea Polanco era el líder de una organización internacional de narcotráfico que distribuyó más de mil kilogramos de cocaína en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares desde enero de 2020 hasta el 2023.

Además, supuestamente coordinaba el lavado de millones de dólares provenientes de las ganancias de la cocaína hacia la República Dominicana y otros lugares.

Durante la investigación, las autoridades incautaron decenas de kilogramos de cocaína y más de $6 millones en ganancias provenientes del narcotráfico, supuestamente pertenecientes a la organización.

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En República Dominicana, Mosquea Polanco fue identificado por el Ministerio Público como uno de los principales cabecillas de la denominada Operación Falcón, una investigación contra una estructura internacional de narcotráfico y lavado de activos con base principalmente en Santiago de los Caballeros y ramificaciones en otras zonas del país.

Erick Mosquea fue extraditado a Puerto Rico por las autoridades federales. (HSI)