Automóvil incendiado en la carretera PR-52 en Caguas provoca congestión vehicular
La Policía indicó que un carril permanece activo
5 de septiembre de 2026 - 4:35 PM
Actualizado el 5 de septiembre de 2026 - 5:02 PM
5 de septiembre de 2026 - 4:35 PM
Actualizado el 5 de septiembre de 2026 - 5:02 PM
Un automóvil que se incendió en el expreso PR-52, en la jurisdicción de Caguas, provocó un tapón luego que las autoridades cerraron todos los carriles disponibles para atender la emergencia.
El capitán Elvis Zeno, director del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía, dijo que, al ocurrir el incidente, cerraron todos los carriles, pero indicó que el fuego ya fue extinguido y que abrieron un carril.
Según indicó Zeno, el incidente se reportó en la tarde del sábado en el kilómetro 31.2 y fue provocado por una colisión.
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