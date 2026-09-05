Automóvil incendiado en la carretera PR-52 en Caguas provoca congestión vehicular

Un automóvil que se incendió en el expreso PR-52, en la jurisdicción de Caguas, provocó un tapón luego que las autoridades cerraron todos los carriles disponibles para atender la emergencia.

El capitán Elvis Zeno, director del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía, dijo que, al ocurrir el incidente, cerraron todos los carriles, pero indicó que el fuego ya fue extinguido y que abrieron un carril.