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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Automóvil incendiado en la carretera PR-52 en Caguas provoca congestión vehicular

La Policía indicó que un carril permanece activo

5 de septiembre de 2026 - 4:35 PM

Updated At

Actualizado el 5 de septiembre de 2026 - 5:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía investiga las circunstancias en las que un vehículo se incendió esta tarde en el expreso PR-52, causando un descomunal tapón. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un automóvil que se incendió en el expreso PR-52, en la jurisdicción de Caguas, provocó un tapón luego que las autoridades cerraron todos los carriles disponibles para atender la emergencia.

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El capitán Elvis Zeno, director del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía, dijo que, al ocurrir el incidente, cerraron todos los carriles, pero indicó que el fuego ya fue extinguido y que abrieron un carril.

Según indicó Zeno, el incidente se reportó en la tarde del sábado en el kilómetro 31.2 y fue provocado por una colisión.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoCaguas
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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