Motociclista de 22 años resulta gravemente herido en presunto “hit and run” en Coamo
El accidente se reportó cerca de las 12:40 a.m. en la PR-704, en el barrio Cuyón
5 de septiembre de 2026 - 2:00 PM
5 de septiembre de 2026 - 2:00 PM
Un motociclista de 22 años resultó gravemente herido durante la madrugada de este sábado en Coamo tras, supuestamente, ser impactado por un vehículo cuyo conductor presuntamente abandonó la escena.
Según la Policía, el accidente se reportó a las 12:40 a.m. en la carretera PR-704, kilómetro 1.6, en el barrio Cuyón.
La investigación preliminar apunta a que el joven transitaba en una motora todoterreno Italica XB88-250, color negro, cuando fue impactado, por la parte posterior, por otro vehículo.
El informe preliminar sostiene que el conductor del automóvil abandonó la escena sin brindar asistencia. Hasta el momento, se desconoce la marca, modelo y tablilla del vehículo involucrado.
El motociclista fue transportado al hospital Menonita de Ponce, donde se le diagnosticó una fractura en el fémur izquierdo. Posteriormente, fue referido al Centro Médico de Río Piedras.
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