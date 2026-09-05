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Motociclista de 22 años resulta gravemente herido en presunto “hit and run” en Coamo

El accidente se reportó cerca de las 12:40 a.m. en la PR-704, en el barrio Cuyón

5 de septiembre de 2026 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El informe preliminar sostiene que el conductor del automóvil abandonó la escena sin brindar asistencia. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un motociclista de 22 años resultó gravemente herido durante la madrugada de este sábado en Coamo tras, supuestamente, ser impactado por un vehículo cuyo conductor presuntamente abandonó la escena.

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Según la Policía, el accidente se reportó a las 12:40 a.m. en la carretera PR-704, kilómetro 1.6, en el barrio Cuyón.

La investigación preliminar apunta a que el joven transitaba en una motora todoterreno Italica XB88-250, color negro, cuando fue impactado, por la parte posterior, por otro vehículo.

El informe preliminar sostiene que el conductor del automóvil abandonó la escena sin brindar asistencia. Hasta el momento, se desconoce la marca, modelo y tablilla del vehículo involucrado.

El motociclista fue transportado al hospital Menonita de Ponce, donde se le diagnosticó una fractura en el fémur izquierdo. Posteriormente, fue referido al Centro Médico de Río Piedras.

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Breaking NewsCoamoPolicía de Puerto RicoHit and runAccidentesAccidentes de Tránsito
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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