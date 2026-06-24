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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra conductor por “hit and run” que dejó muerto a peatón en Bayamón

Contra Roberto García Sánchez, de 32 años, también pesan cargos por destrucción de evidencia

24 de junio de 2026 - 3:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
García Sánchez cumplía una probatoria federal al momento del choque fatal, la cual posteriormente fue revocada. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un conductor enfrenta cargos por un “hit and run” fatal reportado el pasado 22 de abril en la PR-861, en Bayamón, donde un peatón de 73 años murió.

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De acuerdo con la Policía, contra Roberto García Sánchez, de 32 años, se radicaron cargos por abandonar la escena de un choque en el que murió una persona y por destrucción de evidencia.

Según la investigación de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, Ángel De Jesús Hernández se disponía a cruzar la vía, frente al garaje Mobil y el residencial José C. Barbosa, cuando fue atropellado por García Sánchez.

Las autoridades alegan que el imputado presuntamente abandonó la escena sin brindarle ayuda al perjudicado.

García Sánchez fue llevado ante el juez Rafael Parés Quiñones, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $50,000.

La Uniformada indicó que García Sánchez cumplía una probatoria federal al momento del choque fatal, la cual posteriormente fue revocada.

El imputado fue excarcelado para comparecer a la radicación de los cargos estatales y, tras no prestar la fianza impuesta, fue ingresado en la Cárcel Federal de Guaynabo.

Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021.Juan Santos Rivera: imputado de causar la muerte de Jorge J. Rolón Alvarado en Aibonito. Tiene una fianza de $1,500,000 y es buscado desde el 12 de julio de 2019.Jabdiel Cruz Cartagena: imputado de causar la muerte de Brian Bermúdez Martínez en Coamo. Tiene una fianza de $1,020,000 y es buscado desde el 8 de junio de 2026.
1 / 24 | ¿Los has visto? Estos son los 23 fugitivos buscados por asesinato. Javier M. Umpierre Escalante: imputado de causar la muerte de Nelson Laureano Oyola en Las Piedras. Tiene una fianza de $1,602,000 y es buscado desde el 9 de septiembre de 2021. - Suministrada
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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