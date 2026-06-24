Causa para arresto contra conductor por “hit and run” que dejó muerto a peatón en Bayamón
Contra Roberto García Sánchez, de 32 años, también pesan cargos por destrucción de evidencia
24 de junio de 2026 - 3:17 PM
24 de junio de 2026 - 3:17 PM
Un conductor enfrenta cargos por un “hit and run” fatal reportado el pasado 22 de abril en la PR-861, en Bayamón, donde un peatón de 73 años murió.
De acuerdo con la Policía, contra Roberto García Sánchez, de 32 años, se radicaron cargos por abandonar la escena de un choque en el que murió una persona y por destrucción de evidencia.
Según la investigación de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, Ángel De Jesús Hernández se disponía a cruzar la vía, frente al garaje Mobil y el residencial José C. Barbosa, cuando fue atropellado por García Sánchez.
Las autoridades alegan que el imputado presuntamente abandonó la escena sin brindarle ayuda al perjudicado.
García Sánchez fue llevado ante el juez Rafael Parés Quiñones, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $50,000.
La Uniformada indicó que García Sánchez cumplía una probatoria federal al momento del choque fatal, la cual posteriormente fue revocada.
El imputado fue excarcelado para comparecer a la radicación de los cargos estatales y, tras no prestar la fianza impuesta, fue ingresado en la Cárcel Federal de Guaynabo.
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