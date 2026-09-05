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Buscan a 14 militares en Bolivia desaparecidos tras explosión en cuartel que dejó dos muertos

Al menos 85 personas resultaron heridas donde ocurrió el siniestro

5 de septiembre de 2026 - 2:07 PM

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El gobierno ordenó una investigación de las causas de la explosión, que hasta el sábado no fueron señaladas. (Hector Sanchez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Personal militar y rescatistas continuaban el sábado las tareas de búsqueda de 14 soldados desparecidos tras dos detonaciones ocurridas el viernes en el depósito de explosivos de un cuartel en la localidad de Viacha, Bolivia, que dejaron dos fallecidos y 85 heridos, la mayoría militares, según informes oficiales.

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“No es una nómina de fallecidos, la lista corresponde a personas no localizadas”, precisó el sábado en su informe el teniente coronel Antonio Amaru, comandante del Regimiento Bolívar donde ocurrió el siniestro. De ellos 13 son soldados y uno es sargento, acotó.

El gobierno ordenó una investigación de las causas de la explosión, que hasta el sábado no fueron señaladas. “Debemos establecer con claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de protocolos de seguridad y determinar responsabilidades”, dijo el presidente del país Rodrigo Paz, al tiempo de expresar su pesar y solidaridad con los familiares. La mayoría de los heridos son militares y hay cerca de una decena de civiles.

Varios vecinos debieron pasar la noche en casas de familiares y amigos. Las dos explosiones dañaron más de una veintena de casas contiguas al cuartel. La zona se mantiene acordonada. Imágenes áreas de canales de televisión mostraron los techos totalmente destruidos de los depósitos de pirotécnica y pólvora, según precisó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano. Varias paredes de piedra del cuartel también quedaron con rajaduras.

Justiniano descartó que la detonación fuera provocada por armamento bélico. “No hay ningún tipo de armamento que haya sido detonado”, dijo tras visitar la zona el viernes por la noche.

La primera explosión fue menos fuerte que la segunda que hizo temblar las casas y levantó una densa columna de humo negro. Los conscriptos que hacían su servicio militar en ese cuartel regresaron a casa. Solo permanecían soldados del interior del país en sus dormitorios, dijo Amaru.

El municipio de Viacha, a 35 kilómetros al suroeste de la capital, La Paz, declaró tres días de duelo.

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