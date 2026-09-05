ASG autoriza al Departamento de la Familia a contratar amas de llaves bajo el “mecanismo correcto”

La administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, informó este sábado que el Departamento de la Familia ya cuenta con autorización para contratar los servicios de amas de llaves mediante el mecanismo correcto.

En un comunicado de prensa, indicó que la solicitud fue sometida el viernes y, tras completarse las evaluaciones correspondientes, fue aprobada ese día por la ASG, sujeta a la celebración de un proceso competitivo conforme a las disposiciones de ley.

Esto luego de que, según mencionó, Familia intentara contratar de forma directa sin facultad para ello, por una categorización incorrecta del servicio.

“Lo que autorizamos es una contratación directa que permita que el servicio continúe mientras se celebra un proceso de subasta con el rigor y la transparencia de todos los procesos que se realizan en la ASG, incluyendo que los procesos sean públicos”, dijo.

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Mercado Rivera aclaró que “una compañía que ofrece servicios de amas de llave no es un servicio profesional. Ese tipo de servicio tiene que contratarse bajo las reglas que corresponden a servicios no profesionales”.

En ese contexto, la Principal Oficial de Compras del Gobierno destacó que esta distinción es importante porque los llamados procesos competitivos de servicios profesionales no cuentan con el mismo nivel de transparencia y rigurosidad que los procesos competitivos de bienes y servicios no profesionales.

“Los procesos que lleva a cabo la ASG son más rigurosos, pero gracias a la tecnología también son más ágiles. Ese rigor no debe verse como un obstáculo. Todo lo contrario. Le da transparencia al Gobierno y también le da una garantía de pago y confiabilidad a los suplidores que resultan agraciados”, señaló.

“Aquí lo importante es que se actuó rápido. Familia respondió, sometió lo que correspondía y nuestra agencia lo evaluó y lo aprobó el mismo día. De esta manera garantizamos que el servicio a nuestros adultos mayores se dé, pero de la mano de garantizar que la utilización de fondos públicos se haga bien”, concluyó.

El 3 de septiembre, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, y la administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Wilma I. Ortiz, confirmaron en un parte de prensa la extensión al contrato de servicios de amas de llaves.

En ese momento, la agencia reiteró que había realizado gestiones y sometido la documentación requerida para completar la formalización del contrato.

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De esta forma, Roig Fuertes aclaró el estatus del contrato con la Corporación de Servicios de Ama de Llaves (COSALL), explicando que el proceso para su formalización se encontraba bajo la evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por tratarse de un acuerdo que, debido a su cuantía, requiere reglamentariamente la aprobación de dicho ente.

De acuerdo al trámite explicado por la agencia en dicho parte de prensa, el manejo de documentos y las conversaciones administrativas para la renovación del contrato iniciaron formalmente a principios de agosto.

“Para que la JSF considere formalmente una solicitud de aprobación de fondos, esta debe ingresarse a la plataforma de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), lo que el Departamento de la Familia hizo el 14 de agosto pasado. El Departamento de la Familia dio seguimiento a la JSF el pasado 17 de agosto de 2026, con una notificación de cortesía que incluía la totalidad de los documentos enviados a la OGP”, se añadió.

Ante la pausa temporal notificada por COSALL, Roig Fuertes enfatizó que la agencia, junto a la ADFAN, trabajaba intensamente para asegurar que los participantes sigan recibiendo la asistencia necesaria.

“El Departamento de la Familia confirma la extensión al contrato de servicios de amas de llaves, garantizando así la continuidad de la asistencia a los participantes mientras culminan los trámites administrativos correspondientes. Nuestra prioridad es que las familias y participantes que dependen de estos servicios no se vean afectados. Estamos dando seguimiento directo a la situación y realizando todas las gestiones necesarias para procurar que los servicios continúen con normalidad”, afirmó Roig Fuertes.

Actualmente, COSALL cuenta con una plantilla de 1,420 amas de llaves, según la agencia.