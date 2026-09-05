Hallan muerto a un hombre a orillas de una carretera en Caguas

El cuerpo de un hombre fue hallado a eso de las 7:08 a.m. de este sábado a orillas de una carretera en el sector La 25 del barrio Bairoa, en el municipio de Caguas, informó la Policía de Puerto Rico .

Según la información preliminar, una llamada alertó a la Policía sobre la presencia de un cuerpo en el lugar. Al llegar, los agentes localizaron el cadáver de un hombre cuya identidad no ha sido establecida.

Las circunstancias que rodean la muerte también se desconocen por el momento.