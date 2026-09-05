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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan muerto a un hombre a orillas de una carretera en Caguas

La Policía investiga el hallazgo del cuerpo en el sector La 25 de Bairoa

5 de septiembre de 2026 - 9:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Momento en que funcionarios de Ciencias Forenses levantaron el cuerpo de Ivette Vélez Flores de la escena del crimen, en la PR-183 en Juncos.
El crimen se reportó en la mañana del sábado. (Carlos Tolentino Rosario)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre fue hallado a eso de las 7:08 a.m. de este sábado a orillas de una carretera en el sector La 25 del barrio Bairoa, en el municipio de Caguas, informó la Policía de Puerto Rico .

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Según la información preliminar, una llamada alertó a la Policía sobre la presencia de un cuerpo en el lugar. Al llegar, los agentes localizaron el cadáver de un hombre cuya identidad no ha sido establecida.

Las circunstancias que rodean la muerte también se desconocen por el momento.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se dirigen al lugar para corroborar la información y hacerse cargo de la investigación.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAsesinatosCaguas
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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