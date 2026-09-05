Gatilleros en motora balean mortalmente a hombre en colmado de Caguas

Un hombre murió tras ser baleado anoche mientras se encontraba en el balcón de un colmado, ubicado en la calle Chile, en la barriada Bunker del municipio de Caguas, informó la Policía de Puerto Rico.

La víctima fue identificada como Ángel E. Rodríguez Ruiz, de 42 años y residente de Caguas.

De acuerdo con el informe policíaco, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en un colmado del sector.

Posteriormente, la Policía recibió una segunda llamada que informó que un hombre había llegado herido de bala a un hospital cercano.

Al corroborar la información, los agentes establecieron que varios individuos que viajaban en motoras llegaron hasta el colmado y dispararon contra Rodríguez Ruiz, quien se encontraba en el balcón del establecimiento.

El hombre sufrió varias heridas de bala. Posteriormente, fue transportado a un hospital, donde el médico de turno certificó que no tenía signos vitales.

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Durante el incidente, una mujer también resultó herida de bala en una pierna. Esta recibió asistencia médica y se encontraba en condición estable, según la Policía.

El caso fue investigado inicialmente por el agente Francisco Ortiz, del Distrito de Caguas, y posteriormente referido a agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en Caguas.

Los investigadores trabajan en el esclarecimiento del crimen junto al fiscal Darío Vissepó y personal del Instituto de Ciencias Forenses.