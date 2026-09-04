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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Policía ocupa 20 kilos de cocaína en reserva natural de Punta Santiago en Humacao

El hallazgo se produjo tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre varios paquetes con posible droga

4 de septiembre de 2026 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
20 kilos de presunta cocaína fueron hallados en la reserva natural Efraín Archilla Diez, en el sector Punta Santiago en Humacao. (Suministrada por la Policía)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una persona llamó al mediodía de este viernes al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar sobre el hallazgo de unos paquetes con posibles sustancias controladas en Humacao, informó la Policía.

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Tras recibir la comunicación, agentes adscritos a la División de Drogas de Humacao se movilizaron hasta la reserva natural Efraín Archilla Diez, ubicada en la carretera PR-3, kilómetro 72.2, en Punta Santiago.

La intervención se produjo a las 12:15 p. m., cuando los agentes localizaron los paquetes en el área señalada y, tras la inspección, ocuparon un total de 20 kilos de cocaína, según el informe preliminar.

La Policía indicó que, hasta el momento, no se han producido arrestos relacionados con el hallazgo.

“Una vez se le realicen las pruebas de campo pertinentes, esta droga será decomisada por las autoridades”, indicó la Uniformada en el informe.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadDrogasDivisión de DrogasHumacaoNarcotráficoCocaína
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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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