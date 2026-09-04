La Policía ocupa 20 kilos de cocaína en reserva natural de Punta Santiago en Humacao

( Suministrada por la Policía )

Una persona llamó al mediodía de este viernes al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar sobre el hallazgo de unos paquetes con posibles sustancias controladas en Humacao, informó la Policía.

Tras recibir la comunicación, agentes adscritos a la División de Drogas de Humacao se movilizaron hasta la reserva natural Efraín Archilla Diez, ubicada en la carretera PR-3, kilómetro 72.2, en Punta Santiago.

La intervención se produjo a las 12:15 p. m., cuando los agentes localizaron los paquetes en el área señalada y, tras la inspección, ocuparon un total de 20 kilos de cocaína, según el informe preliminar.

La Policía indicó que, hasta el momento, no se han producido arrestos relacionados con el hallazgo.