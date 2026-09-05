¿Traerá lluvia la onda tropical este domingo? Esto es lo que anticipa Meteorología

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El domingo se perfila como el día más lluvioso del fin de semana en Puerto Rico, a medida que una onda tropical aumente la humedad sobre la región y favorezca el desarrollo de aguaceros, incluso sobre sectores del área metropolitana.

La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que el incremento en humedad comenzará a sentirse gradualmente desde este sábado, pero las condiciones serán más favorables para lluvia durante el domingo.

“No es que esté lloviendo todo el tiempo ni en todos los lugares, pero ciertamente vamos a ver un aumento en la cobertura de nubosidad”, indicó Inglés Serrano.

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Para el domingo, un flujo de viento más marcado del sureste favorecerá que los aguaceros que se desarrollen sobre el este puedan desplazarse hacia municipios del área metropolitana.

Bajo ese escenario, podrían registrarse períodos de lluvia en municipios como Canóvanas, Carolina, Trujillo Alto, San Juan y Bayamón.

El patrón también podría favorecer la precipitación sobre sectores de Las Piedras, Juncos, San Lorenzo y Gurabo, algunos de ellos dentro de la cuenca que alimenta al embalse Carraízo.

1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo 1 / 27 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. Alejandro Granadillo Compartir

Sin embargo, Inglés Serrano advirtió que todavía existe incertidumbre sobre dónde se concentrará la mayor actividad.

Aunque alguna lluvia podría alcanzar la cuenca de Carraízo, la meteoróloga señaló que, por el momento, no se anticipan acumulaciones comparables con las que provocaron el marcado aumento del embalse a principios de esta semana.

“No creo que llueva cantidades significativas para que veamos otro metro (en Carraízo). Se ve bastante débil”, sostuvo. No obstante, recalcó que cualquier precipitación que se registre sobre la cuenca sería beneficiosa.

¿Qué se espera para este sábado?

Antes del aumento más significativo de lluvia previsto para el domingo, este sábado estará marcado por calor y aguaceros dispersos, indicó Inglés Serrano.

Durante la mañana, se esperan algunos aguaceros ligeros y de rápido movimiento sobre sectores del sureste, aunque con acumulaciones de lluvia mínimas.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Inglés Serrano indicó que, a medida que transcurra el día, la actividad de lluvia deberá desarrollarse principalmente sobre el oeste y noroeste de Puerto Rico, particularmente entre San Sebastián, Las Marías, Mayagüez y Añasco, con posibilidad de extenderse hacia Moca y Aguadilla.

Para este sábado, además, permanece vigente una advertencia de calor para todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.

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La meteoróloga explicó que el aumento gradual en la humedad favorecerá índices de calor de entre 100 y 111 grados Fahrenheit en sectores costeros. Incluso en zonas del interior montañoso, la sensación térmica podría acercarse a los 100 grados.

En cuanto a las condiciones costeras, Inglés Serrano señaló que prevalece un riesgo bajo de corrientes marinas, por lo que las playas presentan condiciones generalmente favorables para los bañistas este sábado y domingo.

No obstante, advirtió que quienes visiten las playas del oeste deben mantenerse atentos al desarrollo de tronadas durante la tarde.