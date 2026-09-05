Asesinan a un hombre en Parcelas de Carraízo en Trujillo Alto
La víctima no ha sido identificada
5 de septiembre de 2026 - 9:23 AM
5 de septiembre de 2026 - 9:23 AM
Un hombre fue asesinado a tiros durante la noche del viernes en la calle 2 de Parcelas de Carraízo, en Trujillo Alto, informó la Policía de Puerto Rico.
El crimen fue reportado a eso de las 9:07 p.m., luego de que una llamada recibida en el Distrito de Trujillo Alto alertara a la Uniformada sobre detonaciones en el lugar.
Al llegar, los agentes localizaron sobre el pavimento el cuerpo baleado de un hombre, quien no había sido identificado al momento, según el informe preliminar.
La agente Johana López Santiago, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina y bajo la supervisión del teniente Melvin Ruiz Díaz, asumió la pesquisa junto a la fiscal Natalia Santiago Naranjo.
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