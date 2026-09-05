Asesinan a un hombre en Parcelas de Carraízo en Trujillo Alto

Un hombre fue asesinado a tiros durante la noche del viernes en la calle 2 de Parcelas de Carraízo, en Trujillo Alto, informó la Policía de Puerto Rico.

El crimen fue reportado a eso de las 9:07 p.m., luego de que una llamada recibida en el Distrito de Trujillo Alto alertara a la Uniformada sobre detonaciones en el lugar.

Al llegar, los agentes localizaron sobre el pavimento el cuerpo baleado de un hombre, quien no había sido identificado al momento, según el informe preliminar.