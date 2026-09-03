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Departamento de la Familia anuncia extensión del contrato del servicio de amas de llave

La agencia indicó que aguarda por la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)

3 de septiembre de 2026 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agencia informó que continúa el proceso para formalizar el contrato con la Corporación de Servicios de Ama de Llaves, Inc. (COSALL). (Xavier Araújo)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

El Departamento de la Familia anunció este jueves que extendió el contrato de servicios de amas de llave, esto luego que la Corporación de Servicios de Ama de Llaves (COSALL) notificó una pausa temporal en sus operaciones.

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La agencia informó que la extensión ocurrió mientras continúa el proceso para formalizar el contrato con COSALL que, según declaraciones escritas, requiere la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debido a su cuantía.

“El Departamento de la Familia confirma la extensión al contrato de servicios de amas de llaves, garantizando así la continuidad de la asistencia a los participantes mientras culminan los trámites administrativos correspondientes”, afirmó la secretaria Suzanne Roig Fuertes.

Según datos de la agencia, actualmente COSALL cuenta con una plantilla de 1,420 amas de llaves que atienden directamente a 1,596 personas en toda la isla.

La agencia también resaltó, en el escrito, que los trámites y conversaciones para la renovación del contrato comenzaron formalmente a principios de agosto. Familia indicó que sometió la documentación requerida a la plataforma de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) el 14 de agosto.

El 17 de agosto, la agencia indicó que dio seguimiento a la JSF mediante una notificación de cortesía que incluyó la totalidad de los documentos enviados a la OGP.

Pese a la pausa temporal notificada por COSALL, Familia sostuvo que el servicio a la población continúa mediante otros proveedores, incluidos municipios, organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas.

Asimismo, indicó que ninguna otra entidad contratada por la agencia para ofrecer servicios de amas de llaves ha detenido y/o cancelado sus operaciones.

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