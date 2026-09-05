Bomberos extinguen por completo el incendio forestal en el Jardín Botánico en Río Piedras

La portavoz de la agencia adscrita al Departamento de Seguridad Pública (DSP), Ivonne Rosario, confirmó a El Nuevo Día que las unidades culminaron las labores de extinción de focos calientes.

“Bomberos culminan en un 100% los trabajos de extinción del fuego forestal reportado en la tarde de ayer en el Jardín Botánico de la UPR. Gracias a todos los compañeros y los bomberos forestales de Juncos por su trabajo y compromiso con la seguridad de nuestra gente”, compartió la agencia en sus redes sociales.

Según la información preliminar, el fuego se reportó poco después del mediodía del viernes, cuando se divisó una columna de humo que salía de los terrenos del Jardín Botánico. Posteriormente, unidades del Cuerpo de Bomberos se movilizaron al mencionado lugar.

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El incendio -que ocurrió a solo 11 días de registrarse otro siniestro en el lugar (que consumió unas 20 cuerdas de terreno)- provocó que el Municipio de San Juan emitiera un aviso importante para los residentes de zonas cercanas informando sobre la habilitación de un centro de apoyo para recibir a las familias afectadas.

De momento, se desconoce la magnitud de los daños ocasionados por el incendio forestal en el Jardín Botánico. No se reportaron personas heridas.

No obstante, el incendio tuvo un impacto en la calidad del aire en el área metropolitana. San Juan ya registraba niveles moderados debido a la presencia de polvo del Sahara cuando el fuego en los terrenos del Jardín Botánico añadió cenizas y otras partículas contaminantes a la atmósfera.

El doctor Benjamín Bolaños, catedrático asociado del Departamento de Microbiología del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, explicó a este medio que las partículas liberadas por el incendio pueden dispersarse con el viento y afectar la salud respiratoria de comunidades alejadas de la escena.