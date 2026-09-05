Las cenizas del incendio en el Jardín Botánico empeoraron la calidad del aire

La calidad del aire en San Juan, que ya se encontraba en niveles moderados por la presencia de polvo del Sahara, recibió un contaminante adicional producto del incendio forestal registrado el viernes en los terrenos del Jardín Botánico de Río Piedras: las cenizas generadas por la quema de vegetación.

El doctor Benjamín Bolaños, catedrático asociado del Departamento de Microbiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), explicó que las partículas liberadas por el incendio pueden dispersarse con el viento e, inclusive, afectar la salud respiratoria de comunidades alejadas de la escena.

“Estos fuegos generan una modificación o un daño a la calidad de aire con la generación de hollín y de esa ceniza”, explicó Bolaños.

El especialista indicó que observó partículas de ceniza que llegaron hasta el piso 12 del edificio principal del Recinto de Ciencias Médicas, en Río Piedras. Fotografías tomadas mediante un microscopio mostraron partículas negras de distintos tamaños y formas.

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“Eso se difunde por el viento y afecta todos los pueblos o ciudades que estén viento abajo”, señaló.

Cenizas por fuego en Jardín Botánico. (Suministrada)

Bolaños indicó que, antes del incendio, la calidad del aire ya se encontraba en un nivel moderado por la presencia de polvo del Sahara. La incorporación de cenizas añade particulado que puede irritar las vías respiratorias.

“El humo no es algo invisible, sino que son partículas que están liberándose de la vegetación quemada, que son las cenizas (...) y que afectan esos sistemas respiratorios”, explicó.

La combinación de polvo, cenizas y otros componentes presentes en el aire puede crear una carga adicional para el sistema respiratorio.

Temporada de esporas

El especialista explicó, además, que septiembre marca el comienzo de la temporada de esporas de hongos en Puerto Rico, que se extiende hasta octubre y noviembre.

Sin embargo, los niveles se han mantenido relativamente bajos debido a la falta de lluvia y la presencia de polvo del Sahara. Bolaños explicó que el polvo absorbe parte de la humedad que los hongos necesitan para liberar sus esporas.

Estas pueden provocar episodios de asma, rinitis alérgica y conjuntivitis alérgica, inflamación pulmonar y aumentar la susceptibilidad a infecciones virales respiratorias.

Así lucía el incendio el viernes. (Suministrada)

El incendio del viernes fue el segundo reportado en los terrenos del Jardín Botánico en menos de dos semanas. Bomberos lograron extinguir alrededor del 96% del fuego para este sábado y no se reportaron personas heridas.

Bolaños exhortó a evitar los incendios de vegetación y pastizales por el efecto que pueden tener sobre la calidad del aire.