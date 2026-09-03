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El sencillo truco para evitar que los guineos se pongan negros tan rápido

La técnica sencilla y barata busca ralentizar el proceso natural de maduración y puede extender su vida útil entre tres y cinco días

3 de septiembre de 2026 - 7:41 PM

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El guineo ayudará a tu sistema digestivo a trabajar de forma correcta. (Fabrizio Frigeni / Unsplash)
Los guineos son frutas tropicales que contienen una sustancia llamada etileno, lo que hace que cambien de color, de amarillo hasta finalmente volverse marrones.
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Los guineos son una de las frutas más consumidas en el mundo por todos los beneficios que tienen para el cuerpo, ya que ayudan a mejorar los niveles de azúcar en la sangre, favorecen la salud digestiva, pueden contribuir a la pérdida de peso y benefician la salud del corazón, entre otros. Además, son ricos en proteínas, fibra y vitaminas, según el sitio especializado Healthline.

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Sin embargo, esta fruta tiene una vida útil más breve una vez que es cortada del árbol, ya que, con el paso de los días, la cáscara comienza a ponerse amarilla y a mostrar manchas negras debido a su proceso natural de maduración. Por esa razón, muchas veces las personas los desechan antes de tiempo.

Según el portal Simply Recipes, los guineos son frutas tropicales que contienen una sustancia llamada etileno, lo que hace que cambien de color, de amarillo hasta finalmente volverse marrones.

Si bien es cierto que estas manchas oscuras son normales y no siempre indican que están dañados, muchas personas prefieren consumirlos cuando su aspecto es más apetecible.

Son muchos los trucos caseros que existen para conservar los guineos por más tiempo, y uno de los que ha ganado popularidad en los últimos tiempos consiste en envolverlos en papel aluminio en la parte superior, justo donde se encuentra el tallo que mantiene unidos los guineos.

Envolver el tallo de los guineos en papel aluminio ayuda a su conservación

De acuerdo con el sitio Directo al paladar, realizar esta técnica ayuda a ralentizar el proceso natural de maduración y, aunque no los mantendrá perfectos para siempre, sí puede alargar el tiempo antes de que se pongan negros o adquieran un color marrón.

La clave de este sencillo truco está en recubrir bien el racimo para así controlar el proceso de maduración. Si quiere potenciar aún más su efecto, también puede envolver cada tallo de manera individual, según el sitio mencionado anteriormente.

De igual manera, es importante mantenerlos a temperatura ambiente, en un lugar ventilado y lejos de fuentes de calor, como las estufas o ventanas donde reciban demasiado sol.

Otro consejo que también resulta beneficioso para evitar la aparición de manchas negras en la cáscara es evitar colocarlos junto a otras frutas, como manzanas, peras o aguacates, debido a que estas participan en el proceso que acelera la maduración.

La implementación de este sistema permite prolongar la vida útil de los guineos entre tres y cinco días, evitando que se vuelvan blandos sin alterar su sabor original.

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GuineosFrutasNutriciónBreaking News
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