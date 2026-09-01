Desde el 5k de la Fundación de Freddo Vega hasta los virtuales: los eventos de carreras en septiembre
Más de una docena de eventos de “running” apoyan causas locales e impactan la comunidad
1 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
1 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
Con cada día que pasa, se siguen sumando aficionados al deporte del “running” a lo largo y ancho de la isla. Al mismo tiempo, la agenda se sigue llenando con eventos de diversas distancias que puedes caminar o correr para aportar con diferentes causas benéficas.
Las diversas opciones incluyen desde correr o caminar con tu mascota, correr en favor del fondo de estudiantes de algunas instituciones universitarias, en favor de los pacientes renales o con cáncer, en honor a los abuelos y hasta en modalidad virtual, entre muchos otros.
Participar de eventos como estos, ya sea dentro de la ruta o fuera de ella para apoyar a otros, implica disfrute para toda la familia.
¡Amárrate los tenis y a correr!
Fecha: sábado, 5de septiembre de 2026
Salida: Finca Pastoreo, carr.694 km 5.5, Maguayo, Dorado
Hora: 6:00 a.m.
Por cada inscripción, se realizarán dos aportaciones solidarias: $5 serán donados a Lore’s Bright Way para apoyar las terapias especializadas y necesidades de Lorena Victoria, una niña puertorriqueña diagnosticada con la condición genética TBCK.
Otras $5 serán destinados a apoyar la agricultura local y el desarrollo de experiencias educativas y comunitarias en Finca Pastoreo. Cada participante estará aportando un total de $10 para generar un impacto real en esta comunidad.
Fecha: sábado, 5 de septiembre de 2026
Salida: Fajardo
Hora: 6:30 a.m.
Fecha: sábado, 5 de septiembre de 2026
Salida: Parque del Niño, Juana Díaz
Hora: 7:00 a. m. Registro: desde las 5:30 a.m.
Córrelo o camínalo con tu perrito, sin perrito, en memoria de esa mascota que dejó huellas para siempre en tu corazón, o simplemente porque quieres ser parte de una causa por ellos.
Fecha: domingo, 6 de septiembre de 2026
Salida: Coliseo Ángel Cholo Espada, Salinas
Hora: 5:00 p.m.
Registro: Sold out
Será un evento familiar para recaudar fondos para la iniciativa navideña “Alegría pa’ mi Barrio”, con la que el comediante Freddo Vega cada año impacta a más de 5,000 familias. Además del 5K, habrá clases de zumba, calentamiento, kioskos, música en vivo y un ambiente festivo para toda la familia.
El evento será animado por Danilo Beauchamp y Saudy Rivera, y contará con el respaldo de los padrinos Alejandro Gil y Marena Sofía.
Fecha: domingo, 6 de septiembre de 2026
Salida: El Parterre, Aguadilla
Hora: 7:00 a.m.
Registro: Sold out
Una carrera presentada por Girls Run West para honrar a la mujer trabajadora.
Fecha: domingo, 6 de septiembre de 2026
Salida: Pista Atlética Marie Lande Matthew, Levittown, Toa Baja
Hora: 4:30 p.m.
La Fundación Corro, Camino o Ruedo por Ti celebrará la segunda edición, que tiene como objetivo recaudar fondos para cubrir necesidades de atletas del deporte adaptado, incluyendo servicios de salud y equipos deportivos.
Fecha: domingo, 6 de septiembre de 2026
Salida: Villalba
Hora: 4:30 p.m.
Fecha: domingo, 6 de septiembre de 2026
Salida: Complejo Deportivo Filiberto García, Jayuya
Hora: 4:30 p.m.
Registro: Mismo día de la carrera
Fecha: domingo, 6 de septiembre de 2026
Lugar: Carr. 14, frente a la Hacienda Muñoz, Juana Díaz
Hora: 5:00 pm
Fecha: domingo, 6 de septiembre de 2026
Lugar: Coliseo Municipal Camen Zoraida Figueroa, Corozal
Hora: 5:00 pm
Todo lo recaudado será a beneficio de Hiram Trinidad Suárez, quien enfrenta diversas condiciones de salud.
Fecha: sábado,12 de septiembre de 2026
Salida: Arise Fitness Complex, Lajas
Hora: 6:00 a.m.
Fecha: sábado,12 de septiembre de 2026
Salida: Paseo de las Artes, Caguas
Hora: 6:30 a.m.
Fecha: sábado,12 de septiembre de 2026
Salida: Calle Méndez Vigo del pueblo de Mayagüez y llega al Salvation Army, antigua YMCA.
Hora: 4:00 p.m.
Los fondos recaudados van dirigidos al programa de adultos mayores Golden Age.
Fecha: domingo, 13 de septiembre de 2026
Salida: El Parterre, Aguadilla
Hora: 6:00 a.m.
En apoyo a los pacientes de cáncer.
Fecha: domingo, 13 de septiembre de 2026
Salida: Estacionamiento del Estadio Juan José “Titi” Beníquez, San Sebastián
Hora: 7:00 a.m.
Fecha: domingo, 13 de septiembre de 2026
Salida: Parque Ecuestre Dulce Sueño, Guayama
Hora: 5:00 p.m.
Fecha: domingo, 13 de septiembre de 2026
Salida: Cooperativa La Sagrada Familia, Corozal
Hora: 5:30 p.m.
Fecha: domingo, 13 de septiembre de 2026
Salida: Centro Deportivo Barrio Sonadora, Aguas Buenas
Hora: 7:30 a.m.
Registro: MisResultadosOnline
Fecha: sábado, 19 de septiembre de 2026
Salida: Complejo Deportivo Hipólito Robles Suárez, Fajardo
Hora: 6:30 a.m.
Fecha: sábado, 19 de septiembre de 2026
Salida: Parque Juelio E. Monagas, Bayamón
Hora: 12:00 p.m.
Fecha: sábado, 19 de septiembre de 2026
Salida: Parque Jaime Benítez, calle Vieques 1110, San Juan
Hora: 6:00 a.m.
Registro: Logistik Events PR
Fecha: sábado, 19 de septiembre de 2026
Salida: Parque Colón, Aguadilla
Hora: 5:00 p.m.
Fecha: Del 20 al 30 de septiembre
Envías evidencia de tu recorrido a través de Strava.
Si deseas realizar la ruta presencial, se llevará a cabo el sábado, 26 de septiembre a las 6:30 a.m. en la recta de la playa el Faro en Arroyo.
Fecha: domingo, 20 de septiembre de 2026
Salida: Santa Isabel
Hora: 6:30 a.m.
Córrelo o Camínalo con tu perrito o sin perrito.
Fecha: domingo, 20 de septiembre de 2026
Salida: Cataño
Hora: 6:30 a.m.
Fecha: domingo, 20 de septiembre de 2026
Salida: Iglesia Evangélica Unida de Caguas, en Bairoa
Hora: 5:00 p.m.
Fecha: domingo, 20 de septiembre de 2026
Salida: Plaza de la Revolución, Lares
Hora: 4:30 p.m.
Fecha: sábado, 26 de septiembre de 2026
Salida: Vega Alta
Hora: 6:30 a.m.
Alyra es una bebé diagnosticada con esclerosis tuberosa, una condición que le provoca tumores en su cabeza y corazón. Los recaudos serán destinados a apoyar su tratamiento y necesidades médicas. Te invitan a correr, caminar o apoyar esta causa.
Fecha: sábado, 26 de septiembre de 2026
Salida: Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas
Hora: 7:30 a.m.
A beneficio del fondo de becas de la universidad.
Fecha: domingo, 27 de septiembre de 2026
Salida: Universidad Politécnica, San Juan
Hora: 6:00 a.m.
A beneficio del fondo de becas de la Universidad Politécnica.
Fecha: domingo, 27 de septiembre de 2026
Salida: Plaza de Festivales, Villalba
Hora: 6:30 a.m.
Fecha: domingo, 27 de septiembre de 2026
Salida: Coamo
Hora: 7:00 a.m.
Fecha: domingo, 27 de septiembre de 2026
Salida: David “Wayler” Dávila Court, carr 951, Loíza
Hora: 6:30 a.m.
Registro: Eventivate
Fecha: domingo, 27 de septiembre de 2026
Salida: Jardín Botánico de Caguas
Hora: 6:30 a.m.
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