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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Desde el 5k de la Fundación de Freddo Vega hasta los virtuales: los eventos de carreras en septiembre

Más de una docena de eventos de “running” apoyan causas locales e impactan la comunidad

1 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comediante Freddo Vega con la medalla que ganarán aquellos que realicen el 5k Fundación Freddo Vega, el próximo 6 de septiembre, con el que recauda fondos para la iniciativa navideña “Alegría pa’ mi Barrio”. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Con cada día que pasa, se siguen sumando aficionados al deporte del “running” a lo largo y ancho de la isla. Al mismo tiempo, la agenda se sigue llenando con eventos de diversas distancias que puedes caminar o correr para aportar con diferentes causas benéficas.

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Las diversas opciones incluyen desde correr o caminar con tu mascota, correr en favor del fondo de estudiantes de algunas instituciones universitarias, en favor de los pacientes renales o con cáncer, en honor a los abuelos y hasta en modalidad virtual, entre muchos otros.

Participar de eventos como estos, ya sea dentro de la ruta o fuera de ella para apoyar a otros, implica disfrute para toda la familia.

¡Amárrate los tenis y a correr!

5k Pastoreo Fun Fest

Fecha: sábado, 5de septiembre de 2026

Salida: Finca Pastoreo, carr.694 km 5.5, Maguayo, Dorado

Hora: 6:00 a.m.

Registro: MiCarreraPR

Por cada inscripción, se realizarán dos aportaciones solidarias: $5 serán donados a Lore’s Bright Way para apoyar las terapias especializadas y necesidades de Lorena Victoria, una niña puertorriqueña diagnosticada con la condición genética TBCK.

Otras $5 serán destinados a apoyar la agricultura local y el desarrollo de experiencias educativas y comunitarias en Finca Pastoreo. Cada participante estará aportando un total de $10 para generar un impacto real en esta comunidad.

Run and Fly 5K

Fecha: sábado, 5 de septiembre de 2026

Salida: Fajardo

Hora: 6:30 a.m.

Registro: MiCarreraPR

3k Por Ellos

Fecha: sábado, 5 de septiembre de 2026

Salida: Parque del Niño, Juana Díaz

Hora: 7:00 a. m. Registro: desde las 5:30 a.m.

Registro: MiCarreraPR

Córrelo o camínalo con tu perrito, sin perrito, en memoria de esa mascota que dejó huellas para siempre en tu corazón, o simplemente porque quieres ser parte de una causa por ellos.

5k Fundación Freddo Vega

Fecha: domingo, 6 de septiembre de 2026

Salida: Coliseo Ángel Cholo Espada, Salinas

Hora: 5:00 p.m.

Registro: Sold out

Será un evento familiar para recaudar fondos para la iniciativa navideña “Alegría pa’ mi Barrio”, con la que el comediante Freddo Vega cada año impacta a más de 5,000 familias. Además del 5K, habrá clases de zumba, calentamiento, kioskos, música en vivo y un ambiente festivo para toda la familia.

El evento será animado por Danilo Beauchamp y Saudy Rivera, y contará con el respaldo de los padrinos Alejandro Gil y Marena Sofía.

5k Pisando Fuerte

Fecha: domingo, 6 de septiembre de 2026

Salida: El Parterre, Aguadilla

Hora: 7:00 a.m.

Registro: Sold out

Una carrera presentada por Girls Run West para honrar a la mujer trabajadora.

5k Por Ti 2026

Fecha: domingo, 6 de septiembre de 2026

Salida: Pista Atlética Marie Lande Matthew, Levittown, Toa Baja

Hora: 4:30 p.m.

Registro: MiCarreraPR

La Fundación Corro, Camino o Ruedo por Ti celebrará la segunda edición, que tiene como objetivo recaudar fondos para cubrir necesidades de atletas del deporte adaptado, incluyendo servicios de salud y equipos deportivos.

Carrera 10k Hector “Papo” Díaz

Fecha: domingo, 6 de septiembre de 2026

Salida: Villalba

Hora: 4:30 p.m.

Registro: MiCarreraPR

10k La Monserrate - 26ta edición

Fecha: domingo, 6 de septiembre de 2026

Salida: Complejo Deportivo Filiberto García, Jayuya

Hora: 4:30 p.m.

Registro: Mismo día de la carrera

10K San Ramón Nonato

Fecha: domingo, 6 de septiembre de 2026

Lugar: Carr. 14, frente a la Hacienda Muñoz, Juana Díaz

Hora: 5:00 pm

Registro: Eventivate

5K de los Cerveceros - Primera Edición

Fecha: domingo, 6 de septiembre de 2026

Lugar: Coliseo Municipal Camen Zoraida Figueroa, Corozal

Hora: 5:00 pm

Registro: Eventivate

Todo lo recaudado será a beneficio de Hiram Trinidad Suárez, quien enfrenta diversas condiciones de salud.

All In 5k 2026

Fecha: sábado,12 de septiembre de 2026

Salida: Arise Fitness Complex, Lajas

Hora: 6:00 a.m.

Registro: MiCarreraPR

5k Transformando Vidas 2026

Fecha: sábado,12 de septiembre de 2026

Salida: Paseo de las Artes, Caguas

Hora: 6:30 a.m.

Registro: MiCarreraPR

5k de los Abuelos

Fecha: sábado,12 de septiembre de 2026

Salida: Calle Méndez Vigo del pueblo de Mayagüez y llega al Salvation Army, antigua YMCA.

Hora: 4:00 p.m.

Registro: MiCarreraPR

Los fondos recaudados van dirigidos al programa de adultos mayores Golden Age.

5k & 10k Fuerza y Esperanza 2026

Fecha: domingo, 13 de septiembre de 2026

Salida: El Parterre, Aguadilla

Hora: 6:00 a.m.

Registro: MiCarreraPR

En apoyo a los pacientes de cáncer.

5k Juntos Avanzamos por la Salud Renal

Fecha: domingo, 13 de septiembre de 2026

Salida: Estacionamiento del Estadio Juan José “Titi” Beníquez, San Sebastián

Hora: 7:00 a.m.

Registro: MiCarreraPR

5k Fundación Becas, Pasión y Logros 2026

Fecha: domingo, 13 de septiembre de 2026

Salida: Parque Ecuestre Dulce Sueño, Guayama

Hora: 5:00 p.m.

Registro: MiCarreraPR

5K La Sagrada Familia 2026

Fecha: domingo, 13 de septiembre de 2026

Salida: Cooperativa La Sagrada Familia, Corozal

Hora: 5:30 p.m.

Registro: Eventivate

8K del Guayabo

Fecha: domingo, 13 de septiembre de 2026

Salida: Centro Deportivo Barrio Sonadora, Aguas Buenas

Hora: 7:30 a.m.

Registro: MisResultadosOnline

La Ola 5k 2026

Fecha: sábado, 19 de septiembre de 2026

Salida: Complejo Deportivo Hipólito Robles Suárez, Fajardo

Hora: 6:30 a.m.

Registro: MiCarreraPR

Backyard Ultra Trialfesta 2026

Fecha: sábado, 19 de septiembre de 2026

Salida: Parque Juelio E. Monagas, Bayamón

Hora: 12:00 p.m.

Registro: MiCarreraPR

5K de Arquitectura y Paisaje

Fecha: sábado, 19 de septiembre de 2026

Salida: Parque Jaime Benítez, calle Vieques 1110, San Juan

Hora: 6:00 a.m.

Registro: Logistik Events PR

Aguadilla Encanto Challenge Weekend - 5k

Fecha: sábado, 19 de septiembre de 2026

Salida: Parque Colón, Aguadilla

Hora: 5:00 p.m.

Registro: MiCarreraPR

5k Virtual - Los Sin Prisa Crew

Fecha: Del 20 al 30 de septiembre

Envías evidencia de tu recorrido a través de Strava.

Si deseas realizar la ruta presencial, se llevará a cabo el sábado, 26 de septiembre a las 6:30 a.m. en la recta de la playa el Faro en Arroyo.

Registro: MiCarreraPR

3k Marcando Huellas

Fecha: domingo, 20 de septiembre de 2026

Salida: Santa Isabel

Hora: 6:30 a.m.

Registro: MiCarreraPR

Córrelo o Camínalo con tu perrito o sin perrito.

27ma Edición 10k Domingo Apellaniz

Fecha: domingo, 20 de septiembre de 2026

Salida: Cataño

Hora: 6:30 a.m.

Registro: MiCarreraPR

5k Run/Walk Una Gran Familia

Fecha: domingo, 20 de septiembre de 2026

Salida: Iglesia Evangélica Unida de Caguas, en Bairoa

Hora: 5:00 p.m.

Registro: MiCarreraPR

Carrera 5K Grito de Lares

Fecha: domingo, 20 de septiembre de 2026

Salida: Plaza de la Revolución, Lares

Hora: 4:30 p.m.

Registro: Eventivate

5k por Alyra 2026

Fecha: sábado, 26 de septiembre de 2026

Salida: Vega Alta

Hora: 6:30 a.m.

Registro: MiCarreraPR

Alyra es una bebé diagnosticada con esclerosis tuberosa, una condición que le provoca tumores en su cabeza y corazón. Los recaudos serán destinados a apoyar su tratamiento y necesidades médicas. Te invitan a correr, caminar o apoyar esta causa.

5K Tigres de la Montaña 2026

Fecha: sábado, 26 de septiembre de 2026

Salida: Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas

Hora: 7:30 a.m.

Registro: Eventivate

A beneficio del fondo de becas de la universidad.

5k Construye Tu Ruta

Fecha: domingo, 27 de septiembre de 2026

Salida: Universidad Politécnica, San Juan

Hora: 6:00 a.m.

Registro: MiCarreraPR

A beneficio del fondo de becas de la Universidad Politécnica.

3k Te Quiero en mi Futuro

Fecha: domingo, 27 de septiembre de 2026

Salida: Plaza de Festivales, Villalba

Hora: 6:30 a.m.

Registro: MiCarreraPR

5k y 10k El Ajoguillo 2026

Fecha: domingo, 27 de septiembre de 2026

Salida: Coamo

Hora: 7:00 a.m.

Registro: MiCarreraPR

5K C.A.T. (Cooperativa de Acceso a Tierras)

Fecha: domingo, 27 de septiembre de 2026

Salida: David “Wayler” Dávila Court, carr 951, Loíza

Hora: 6:30 a.m.

Registro: Eventivate

Golden Hearts 5K & 10K

Fecha: domingo, 27 de septiembre de 2026

Salida: Jardín Botánico de Caguas

Hora: 6:30 a.m.

Registro: Eventivate

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Carrera pedestreEjercicios
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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