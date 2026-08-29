El abono casero que puede ayudar a crecer la lengua de suegra

La lengua de suegra es de esas plantas que parecen encontrar su lugar en casi cualquier rincón. Su resistencia y la facilidad con la que se adapta a diferentes espacios la han convertido en una especie habitual dentro de hogares y oficinas.

Sin embargo, que sea poco exigente no significa que pueda crecer en cualquier condición. Cuando recibe cuidados inadecuados o el sustrato no cuenta con los nutrientes necesarios, su desarrollo puede hacerse más lento y la aparición de nuevas hojas puede tardar.

Una mezcla sencilla para preparar en casa

En esos casos, un abono natural puede utilizarse como complemento para mejorar las condiciones del sustrato. Una de las preparaciones recomendadas por el creador de contenido Gio de la Rosa, dedicado a la jardinería y al cuidado de plantas de interior, combina ingredientes que suelen encontrarse en la cocina.

Para prepararlo se necesitan dos litros de agua hirviendo, dos cáscaras de banano cortadas en trozos pequeños, cáscaras de cebolla y una o dos cucharadas de café. Los ingredientes deben permanecer en el agua caliente entre cinco y siete minutos, tiempo en el que liberan parte de sus nutrientes.

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Después, la mezcla debe dejarse enfriar y colarse para retirar los residuos sólidos. Cuando el líquido esté completamente frío, se agregan otros dos litros de agua para diluirlo. Para aplicarlo sobre la lengua de suegra, se recomienda utilizar aproximadamente una taza de la preparación.

El abono puede emplearse también como complemento para otras plantas. No obstante, su uso debe ser moderado, una cantidad excesiva de nutrientes puede afectar las raíces y terminar perjudicando el estado de la planta.

Los cuidados que acompañan el abono

La fertilización por sí sola no determina el crecimiento de una lengua de suegra. La iluminación también cumple un papel importante. Esta especie tolera espacios con poca luz, aunque puede desarrollarse mejor con iluminación indirecta y abundante. El sol directo e intenso, por su parte, puede ocasionar daños en sus hojas.

El riego requiere especial atención porque esta planta no necesita grandes cantidades de agua. Lo recomendable es esperar a que el sustrato se encuentre completamente seco antes de volver a regar. El exceso de humedad puede favorecer la pudrición de las raíces, por lo que la maceta debe contar con orificios que permitan la salida del agua.

El tipo de tierra también influye en su estado. Un sustrato con buen drenaje, como los utilizados para cactus o suculentas, ayuda a evitar la acumulación de agua alrededor de las raíces. En cuanto al abono, puede aplicarse cada dos o tres meses durante las épocas de mayor crecimiento, mientras que durante otoño e invierno es preferible evitar la fertilización.

La lengua de suegra tolera temperaturas de entre 15 y 30 °C, pero debe mantenerse alejada de corrientes de aire frío y de ambientes con temperaturas inferiores a los 10 °C. También conviene limpiar sus hojas con un paño húmedo y retirar aquellas que estén secas o dañadas.

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Aunque se caracteriza por ser una planta resistente, es conveniente revisar periódicamente su follaje para detectar la presencia de plagas como cochinillas o pulgones.