Cuatro ejercicios recomendados para adultos mayores de 60 años
El entrenador Álvaro Puche planteó una alternativa de ejercicio de fuerza orientada a preservar la calidad de vida en esta etapa
27 de agosto de 2026 - 11:10 PM
27 de agosto de 2026 - 11:10 PM
A partir de los 60 años, el organismo experimenta transformaciones biológicas habituales como la pérdida gradual de masa muscular (sarcopenia), la disminución de la densidad ósea y la ralentización del metabolismo.
Frente a este proceso, especialistas destacan que, aunque salir a caminar ayuda a controlar el peso, fortalecer el corazón y reducir el estrés, no resulta suficiente para generar mejoras significativas en la condición física o asegurar una longevidad funcional.
Por esta razón, el entrenador Álvaro Puche, especialista en salud, fuerza y bienestar, planteó una alternativa de ejercicio de fuerza orientada a preservar la calidad de vida en esta etapa.
Para frenar el deterioro físico de forma eficaz, el especialista sugiere priorizar rutinas cortas que estimulen la fuerza, complementadas con una alimentación rica en proteínas, adecuada hidratación y descansoShutterstock
Puche señaló en declaraciones al medio Telva que la caminata convencional no produce adaptaciones clave en el metabolismo ni en la masa muscular de los adultos mayores. Para frenar el deterioro físico de forma eficaz, el especialista sugiere priorizar rutinas cortas que estimulen la fuerza, complementadas con una alimentación rica en proteínas, adecuada hidratación y descanso.
La propuesta consiste en una rutina de fácil ejecución que requiere entre tres y cuatro minutos al día. Estos son los ejercicios del circuito:
Este tipo de acondicionamiento busca mejorar la capacidad funcional y metabólica, ofreciendo un estímulo más completo para la salud física en la edad adulta.
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