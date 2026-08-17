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Los seis puntos de la casa que atraen moscas sin darnos cuenta y la forma correcta de limpiarlos

Cómo eliminar focos de atracción en la cocina y otros rincones del hogar con una práctica guía de limpieza

17 de agosto de 2026 - 11:10 PM

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Las moscas se mueven como aviones de guerra y maniobran con facilidad en fracciones de segundos. (Archivo)
Aunque pueden aparecer en cualquier ambiente, existen algunos puntos que concentran restos de comida, humedad u olores capaces de atraer a las moscas.
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Las moscas no solo resultan molestas cuando aparecen dentro del hogar. También pueden transportar microorganismos y entrar en contacto con alimentos, utensilios y distintas superficies, por lo que mantener ciertos sectores de la vivienda limpios es una de las principales estrategias para reducir su presencia.

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Aunque pueden aparecer en cualquier ambiente, existen algunos puntos que concentran restos de comida, humedad u olores capaces de atraerlas. Estos son los seis lugares a los que conviene prestar especial atención.

En primer lugar, mesadas y superficies donde se preparan los alimentos. La cocina es uno de los principales focos de atracción. Migas, restos de comida, bebidas derramadas y otros residuos pueden convertirse rápidamente en una fuente de alimento para estos insectos.

Por eso, se recomienda limpiar mesadas, mesas, cocinas y otras superficies después de preparar o consumir alimentos. También es conveniente evitar que los platos sucios permanezcan durante horas en la pileta.

En segundo lugar, el tacho de basura. Los residuos orgánicos pueden generar olores que atraen a las moscas y favorecer su reproducción. Una medida sencilla consiste en retirar la basura con frecuencia y utilizar recipientes que puedan mantenerse cerrados.

Además, no alcanza con cambiar la bolsa: el interior y los bordes del tacho también deberían lavarse periódicamente para eliminar restos que puedan quedar adheridos.

En tercer lugar, fruteras y alimentos que quedan expuestos. Las frutas demasiado maduras o que comienzan a descomponerse pueden convertirse en otro punto de atracción. Revisarlas con frecuencia permite detectar aquellas que ya no están en condiciones de consumo y retirarlas antes de que atraigan insectos.

También es recomendable conservar los alimentos preparados tapados y almacenar correctamente aquellos que no necesitan permanecer a temperatura ambiente.

En cuarto lugar, puertas y ventanas. Mantener limpios los marcos y alrededores de puertas y ventanas puede ayudar, pero una de las medidas más efectivas es colocar mosquiteros. En casas con patios o jardines, además, conviene evitar que se acumulen residuos orgánicos cerca de la vivienda.

Finalmente, sectores donde están las mascotas y las plantas. Los espacios destinados a los animales también requieren atención. Los recipientes de comida deben mantenerse libres de restos y residuos, mientras que las zonas donde comen o descansan deberían limpiarse con frecuencia.

1. Ficus: Crea un ambiente más fresco y saludable gracias a su capacidad para eliminar sustancias químicas y mejorar la circulación del aire.2. Sanseviera: Es una planta resistente que purifica y humidifica el aire, ideal para quienes buscan una opción resistente y de fácil cuidado.10. Potus: Su capacidad para equilibrar la temperatura, junto con su estética en forma de enredadera, lo hace una opción decorativa y funcional.
1 / 10 | Las 10 plantas que ayudan a refrescar tu casa. 1. Ficus: Crea un ambiente más fresco y saludable gracias a su capacidad para eliminar sustancias químicas y mejorar la circulación del aire. - Shutterstock

Además, es importante revisar a las mascotas ante la presencia de heridas, ya que algunas especies de moscas pueden depositar allí sus huevos y provocar infestaciones.

Algunas plantas aromáticas, como la albahaca, la menta, la lavanda, el romero y la citronela, suelen utilizarse cerca de puertas y ventanas como una medida complementaria para disminuir la presencia de estos insectos.

Sin embargo, no deberían considerarse un reemplazo de la higiene. La principal estrategia continúa siendo eliminar los lugares donde las moscas encuentran alimento y pueden reproducirse, especialmente aquellos relacionados con residuos orgánicos, comida expuesta y acumulación de suciedad.

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alimentaciónHogaresPlantas
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La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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