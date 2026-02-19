¿Cómo neutralizar el olor a baño de tu hogar?

( El Tiempo / GDA )

Llegar a casa después de una jornada laboral y percibir un olor persistente a baño resulta incómodo y, en muchos casos, desconcertante.

Este problema no siempre está relacionado con falta de limpieza, sino con factores estructurales como la acumulación de humedad, residuos orgánicos en desagües o una ventilación deficiente.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), los espacios cerrados con humedad constante favorecen la proliferación de bacterias responsables de los malos olores.

Según especialistas en saneamiento doméstico, neutralizar el olor de baño implica atacar la causa raíz y no solo disimular el aroma. En este sentido, los métodos naturales destacan por su eficacia, bajo costo y menor impacto en la salud respiratoria.

El bicarbonato de sodio actúa como un absorbente natural de olores. De acuerdo con el National Institutes of Health, su estructura química permite atrapar compuestos ácidos responsables del mal olor.

PUBLICIDAD

Colocar un recipiente abierto con bicarbonato en un rincón del baño ayuda a mantener el ambiente neutro. También se utiliza en forma de pasta con agua para frotar azulejos, juntas y superficies donde se acumula humedad.

El vinagre blanco, reconocido por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades como un agente desinfectante doméstico auxiliar, neutraliza bacterias y elimina residuos orgánicos.

Mezclado con bicarbonato y agua, se emplea para limpiar inodoros y desagües, dejándolo actuar unos minutos antes de frotar. En tuberías, la combinación de vinagre caliente y bicarbonato ayuda a eliminar acumulaciones que generan olores persistentes.

Los aceites esenciales como limón, menta, lavanda o eucalipto aportan una función aromática y purificadora.

Según estudios recopilados por la National Library of Medicine, algunos aceites esenciales poseen propiedades antibacterianas que contribuyen a mejorar la calidad del aire interior cuando se usan en difusores.

Otros elementos naturales también resultan eficaces. El café molido neutraliza olores fuertes en desagües cuando se combina con agua caliente, mientras que el limón, por su acidez natural, actúa como antiséptico y aporta una sensación de frescura al ambiente.

La ventilación constante es uno de los factores más relevantes para evitar olores persistentes. La EPA señala que los extractores de aire reducen la humedad y limitan la proliferación de microorganismos. En baños sin ventana, su uso continuo durante y después de la ducha es clave.

Los desagües representan una de las principales fuentes de mal olor. Según la American Cleaning Institute, la acumulación de residuos orgánicos en tuberías genera gases que regresan al ambiente. La limpieza regular con bicarbonato, vinagre, café o limón ayuda a prevenir este problema.

PUBLICIDAD

Finalmente, la limpieza profunda de superficies como la ducha, los azulejos y el lavamanos reduce la humedad y elimina bacterias invisibles que contribuyen al mal olor.