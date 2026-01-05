Humedad y moho en el baño: ¿cómo eliminarlos?

La humedad y el moho en el baño son problemas comunes en muchos hogares, especialmente en espacios con poca ventilación.

Sin embargo, además de afectar la apariencia y estética de tu baño, su presencia puede deteriorar materiales y tener consecuencias negativas en tu salud, especialmente si alguien en el hogar tiene asma o alergias.

Por ello, aquí te contamos algunas soluciones caseras y efectivas que te ayudarán a eliminar la humedad y el moho de tu baño sin la necesidad de utilizar químicos agresivos.

¿Cómo eliminar la humedad y el moho de tu baño sin usar químicos agresivos?

De acuerdo con el blog de recomendaciones de HomeServe, una empresa especializada en soluciones de mantenimiento, reparación e instalaciones para el hogar, estas son cuatro maneras de eliminar la humedad y el moho de tu baño sin usar químicos agresivos:

1. Bicarbonato de sodio: Es un absorbente natural de la humedad que ayuda a eliminar el moho. Únicamente debes aplicarlo disuelto en agua sobre las zonas afectadas y frotar con un cepillo pequeño.

2. Vinagre: Al contrario que con el bicarbonato, es mejor aplicar el vinagre directamente a la zona afectada, sin diluirlo, para que no pierda su concentración ácida. Déjalo actuar y luego frota y retira el exceso para limpiar y darle brillo a la superficie.

3. Aceite de árbol de té: Es una alternativa más costosa que las anteriores, sin embargo, resulta muy eficaz y útil, gracias a las propiedades antihongos que tiene este producto natural.

Debes poner una cucharada de aceite en un vaso de agua y la repartirás con un trapo sobre la zona afectada para que penetre correctamente. Déjala actuar y no la enjuagues.

4. Agua oxigenada: El agua oxigenada elimina la humedad y el moho sin generar gases tóxicos durante el proceso. Únicamente debes rociar las zonas donde haya proliferado el moho y déjalo actuar por lo menos 15 minutos.