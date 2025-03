La mezcla que puedes utilizar para eliminar el moho de la ducha

El moho en la ducha es un problema común que no solo afecta la estética del baño, sino que también puede representar un riesgo para la salud. Su aparición es frecuente y, si no se trata a tiempo, puede extenderse y volverse difícil de eliminar . Afortunadamente, existe una mezcla casera efectiva para erradicarlo y prevenir su reaparición de forma sencilla y segura.

Más allá del impacto visual y el mal olor, la presencia de moho puede afectar la salud, sobre todo en personas con alergias, asma o sistemas inmunológicos debilitados, según un estudio de The Journal of Allergy and Clinical Immunology. Su exposición puede causar irritación en los ojos, la piel, la nariz y la garganta, además de desencadenar problemas respiratorios en casos más severos, explica el medio especializado Medical News Today. Por eso, eliminarlo de inmediato y tomar medidas preventivas es fundamental.