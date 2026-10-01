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El truco sencillo para sacar la grasa pegada en el fondo del horno

Olvídate de los productos químicos agresivos y descubre cómo eliminar la grasa más difícil del horno con ingredientes económicos que ya tienes en casa

1 de octubre de 2026 - 11:10 PM

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Cuando esa capa de grasa se solidifica en la base, eliminarla exige esfuerzo, pero existen métodos naturales, seguros y económicos (Shutterstock)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Mantener los electrodomésticos impecables resulta fundamental para evitar malos olores y prevenir el desarrollo de bacterias en la cocina.

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El horno acumula suciedad con gran facilidad debido a que el vapor de las comidas transporta aceite hacia las paredes internas y hacia el cristal de la puerta. Cuando esa capa de grasa se solidifica en la base, eliminarla exige esfuerzo, pero existen métodos naturales, seguros y económicos que facilitan esta tarea sin comprar productos costosos y con químicos agresivos.

Qué se necesita para limpiar el horno

Paso a paso para la limpieza profunda

Primero, utiliza los guantes de protección y retira todas las rejillas y bandejas del interior del horno para trabajar con mayor comodidad. Esta acción inicial permite acceder a cada rincón oculto donde la suciedad suele adherirse con mayor fuerza durante las preparaciones culinarias diarias.

Mezcla el bicarbonato de sodio con agua dentro del recipiente hasta formar una pasta que no quede ni muy líquida ni muy espesa. Cubre toda la superficie interna del electrodoméstico con esta preparación, abarcando la puerta, el vidrio, los laterales y el fondo. Repite lo mismo en las bandejas y las rejillas con la mezcla para asegurar una cobertura total.

La limpieza se puede realizar con productos naturales, que no son nocivos.
La limpieza se puede realizar con productos naturales, que no son nocivos. (Shutterstock)

Luego, deja reposar la pasta durante 12 horas; lo ideal es realizar este procedimiento por la noche para optimizar el tiempo de acción. Al día siguiente, elimina el exceso de bicarbonato con una esponja y un poco de agua.

Después llega el turno del vinagre: colócalo dentro de la botella atomizadora y rocia el interior del horno para generar una espuma efervescente. Deja que la mezcla actúe por un par de minutos, refrega las superficies con energía y retira los residuos con agua. Limpia también el exterior del aparato utilizando vinagre y un paño seco para devolverle el brillo original.

Este método económico deja el horno completamente reluciente y listo para usar sin inconvenientes. Según los expertos, programar una limpieza regular previene complicaciones futuras.

Tags
Cocinalimpiezabicarbonato de sodio
ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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