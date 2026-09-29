En una semana: 7 hábitos para fortalecer tu salud cardiaca

El 29 de septiembre de cada año se conmemora el Día Mundial del Corazón, fecha que se destina a concienciar a la población acerca de la prevención de las dolencias cardiovasculares, que son la principal causa de muerte por enfermedad en el mundo.

“Nuestro corazón trabaja sin descanso durante toda la vida. Cada latido impulsa la sangre que transporta oxígeno y nutrientes a los distintos órganos, mientras que una extensa red de arterias y vasos sanguíneos permite que este sistema funcione bien”, explica la doctora Sonia Clavería, médica de familia, en una entrevista con EFE.

“Cuando las arterias se deterioran, aumenta la presión arterial o se acumulan determinadas sustancias en la sangre, nuestro corazón y el resto del sistema circulatorio tiene que hacer frente a un esfuerzo añadido pudiéndose provocar alguna enfermedad coronaria”, señala Clavería, especialista del departamento técnico de noVadiet.

La cardiopatía coronaria; el accidente cerebrovascular, la hipertensión arterial; la insuficiencia cardiaca y las arritmias, figuran entre las principales, y en algunos casos más letales, enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos, puntualiza.

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De hecho, una de cada tres muertes anuales tiene que ver con problemas de corazón y de estas, el 80% están relacionadas con cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, según los datos que maneja Clavería y el equipo que la acompaña.

“Aunque no todos los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que una persona sufra una enfermedad cardiovascular pueden modificarse, ciertos hábitos diarios pueden contribuir a prevenirla, al mantener un corazón fuerte y sano”, de acuerdo con la doctora Clavería.

Siete días de concienciación

Muchos de los hábitos favorecedores de la salud cardiaca a los que se refiere Clavería son conocidos y suelen divulgarse reiteradamente en campañas informativas, pero las personas que los reciben a menudo solo les prestan una atención inicial y después vuelven a su estilo de vida habitual sin incorporarlos.

Una manera de ayudar a que estos hábitos se graben en nuestra mente y nos sintamos más motivados para incorporarlos a nuestra vida diaria, consiste en dedicar una semana a reflexionar cada día sobre los beneficios de una medida en concreto y hacer todo lo posible aplicarla a lo largo de las 24 horas de esa jornada.

Esta “semana de la conciencia cardíaca” personal podría incluir los siguientes días de reflexión y práctica, enfocados en cada uno de los 7 hábitos que recomienda incorporar la doctora Clavería.

Día 1: Evita el sedentarismo

“El corazón es un músculo y la actividad física regular contribuye a que trabaje de manera más eficiente. Caminar a buen ritmo, nadar, montar en bicicleta, bailar o realizar cualquier actividad que eleve progresivamente la frecuencia cardiaca puede formar parte de una rutina saludable”, según Clavería.

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Se recomienda a los adultos abandonar el sedentarismo y practicar actividad física moderada a lo largo de la semana. Foto facilitada por Open Comunicación. (Javier Sánchez Mingorance)

En ese sentido “se recomienda a los adultos que practiquen al menos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o 75 minutos de actividad intensa, además de que efectúen entrenamientos de fortalecimiento muscular (ejercicio de fuerza) dos o más días por semana”, puntualiza.

Día 2: Realiza comidas saludables

“Una dieta cardiosaludable debe tener como protagonistas las verduras, frutas, legumbres, cereales integrales y frutos secos”, según esta médica de familia.

El aceite de oliva puede utilizarse como fuente principal de grasa. (Shutterstock)

“El aceite de oliva puede utilizarse como fuente principal de grasa, limitando el consumo de grasas saturadas y evitando las grasas trans. También es importante vigilar la cantidad de sal que se consume y tratar de eliminar de la alimentación los azúcares añadidos y los productos ultraprocesados”, recomienda.

Día 3: Mantén a raya colesterol, glucosa y presión arterial

La doctora Clavería señala que “las alteraciones sostenidas en el tiempo en estos tres parámetros (niveles de colesterol, azúcar en la sangre y presión arterial elevada), pueden dañar los vasos sanguíneos y aumentar progresivamente el riesgo cardiovascular”.

Niveles altos de colesterol y glucosa pueden dañar los vasos sanguíneos y aumentar progresivamente el riesgo cardiovascular.

“En estos casos, la prevención gana eficacia cuando empezamos a tomar medidas para reequilibrar estas situaciones, antes de que aparezca la enfermedad”, según destaca.

Día 4: No fumes

“El tabaquismo aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad cardiaca y un accidente cerebrovascular, y no existe un nivel de consumo de tabaco que sea considerado seguro”, según Clavería.

Se recomienda dejar el tabaco, porque aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad cardiaca y un accidente cerebrovascular. Foto: Magnific. (Ricardo Segura)

Por eso “abandonar este hábito de fumar aporta un gran beneficio para el organismo a cualquier edad, aunque se haya fumado durante muchos años”, destaca.

Día 5: Cuida tu peso corporal

“El sobrepeso y la obesidad están relacionados con una mayor probabilidad de sufrir hipertensión, alteraciones de la glucosa y otros factores que aumentan el riesgo cardiovascular”, según Clavería.

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Mantener una alimentación saludable y que no fomente el sobrepeso es una medida clave de prevención. Foto facilitada por Open Comunicación. (Ricardo Segura)

Por esa razón, “mantener una alimentación equilibrada y una actividad física habitual resultan mucho más beneficioso para el corazón y los vasos sanguíneos, a largo plazo, que seguir dietas extremadamente restrictivas”, asegura.

Día 6: Duerme bien y aprende a gestionar tu estrés

La doctora Clavería recalca que “es necesario mantener horarios de sueño regulares y practicar actividades relajantes para construir un estilo de vida más sosegado y cardiosaludable”.

Disfrutar de un descanso reparador y mantener horarios de sueño regulares fomenta un estilo de vida más sosegado y cardiosaludable. Foto: Magnific. (Ekaterina Pereslavtseva)

“No se trata de eliminar por completo el estrés, lo cual además resultaría imposible, sino de evitar que se convierta en una constante en nuestras vidas”, según puntualiza.

Día 7: Modera el consumo de alcohol

“El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede perjudicar la salud cardiovascular. Por este motivo, cuanto menor sea el consumo de esta sustancia, menor será también la exposición a los riesgos asociados; de hecho, las nuevas guías de salud recomiendan ‘consumo cero’ de bebidas etílicas”, señala.

Toma el control de tus acciones: ¡di no! (Shutterstock)

Pequeñas decisiones con un gran efecto positivo

“Un corazón fuerte no se construye con un gesto único, sino con la suma de muchas decisiones cotidianas. Hay que tener en cuenta, además, que el cuidado cardiovascular debe abordarse de una manera preventiva”, señala esta médica de familia.

Para Clavería “no se trata solo de actuar cuando aparece un problema, sino de prestar atención a aquellos factores que pueden afectar la salud del corazón” y “cuidar de este órgano consiste en convertir pequeños hábitos saludables en una forma de vida”.

El papel de la suplementación como apoyo

Por otra parte, los complementos alimenticios con sustancias naturales, nutrientes seleccionados y extractos de plantas pueden ser interesantes en algunos casos dentro de un estilo de vida cardiosaludable y como apoyo a las medidas de prevención descritas anteriormente, de acuerdo con otros especialistas.

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Dos de los avances más recientes en este campo son los preparados con arroz fermentado, levadura roja, bergamota, Berberis aristata, policosanol de caña de azúcar y coenzima Q10 (que ayudan a mantener unos niveles normales de colesterol) y los que aportan aceite de pescado con omega-3, astaxantina, vitamina K2 y vitaminas B6, B12 y ácido fólico (que favorecen el metabolismo normal del aminoácido homocisteína y el bienestar cardiovascular en general).