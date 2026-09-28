Fallece doña “Mami”, la influencer de 107 años de Yabucoa, el día de su cumpleaños

María Morales Tirado, mejor conocida en las redes sociales como “Mami”, murió a los 107 años, el mismo día de su cumpleaños, según se anunció a través de las redes sociales.

Su hijo Tony Morales, en su cuenta de Facebook afirmó: “Hoy escribo las palabras que ningún hijo quisiera tener que escribir. Mami partió el mismo día en que cumplió 107 años. La fecha que durante toda nuestra vida celebramos como el comienzo de su existencia quedó convertida también en el día de su despedida”.

“Mami llegó a sus 107 años, 3 horas y 45 minutos. A las 3:45 de la madrugada, Dios decidió llevársela para reencontrarse con Papi, Juana María, Toledo, sus hermanos, yernos y tantos familiares que emprendieron el viaje antes que ella. Se fue como vivió: bajo sus propios términos, tranquila y en paz”, destaca la emotiva publicación, que cuenta con más de 2,800 comentarios.

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La historia de esta abuelita agricultora de Yabucoa, que conquistó las redes sociales, comenzó a conocerse a finales de 2017, cuando su nieto Julio César Lebrón decidió mostrar al mundo a su abuelita y la fuerza de espíritu que poseía.

Morales concibió 21 hijos y perdió siete embarazos. Junto a su esposo, Víctor Morales Martínez, se informó que levantó una familia de 14 hijos, y de aquella raíz nacieron 48 nietos, 71 bisnietos y 28 tataranietos.

“Parece como si hubiera esperado pacientemente completar el círculo de su vida, llegar una vez más a aquella fecha que marcó su llegada al mundo y entonces decirnos, en silencio: ‘Ya cumplí mi jornada. Ahora me toca descansar’, destacó su hijo, a la vez que resaltó que durante toda su vida, la fecha de su cumpleaños era motivo de celebración.

Morales compartió que no importa cuánto tiempo hayan tenido el privilegio de compartir con su madre, aseguró que para un hijo nunca es suficiente.

“Aunque tenga 107 años, aunque nosotros tengamos canas, hijos y nietos, seguimos siendo aquellos niños que encuentran seguridad simplemente en saber que Mami todavía está ahí. Siempre queremos un día más, una conversación más, una sonrisa más y un abrazo que nunca tenga que ser el último”, abundó.

Según expresó en su relato, durante sus últimos años vieron cómo aquel cuerpo que había trabajado, sembrado, cocinado, criado, luchado y protegido a tantos comenzaba a pedir descanso.

“Sus fuerzas disminuyeron, pero Mami nunca dejó de enseñarnos. Nos demostró que la fortaleza también puede ser abrir los ojos un día más, reconocer una voz, apretar una mano o regalarnos una pequeña sonrisa”, añadió mientras puntualizó que su existencia no puede medirse solamente en años, porque “su verdadera obra vive en las generaciones que dejó caminando detrás de ella”.

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En el extenso mensaje, relató además que su historia fue escrita en sacrificios, madrugadas, comidas compartidas, oraciones, regaños, consejos, lágrimas y risas. “Está escrita en aquellas manos que trabajaron cuando había poco, en la dignidad con que enfrentó las dificultades y en su extraordinaria capacidad de seguir adelante cuando detenerse no era una opción. Somos hijos de su sacrificio y descendientes de una guerrera”, dijo mientras también agradeció su existencia, sus enseñanzas, cada regaño, sonrisa y cada momento.

Quien fuera considerada como una influencer, esta residente del barrio Camino Nuevo en Yabucoa, donde vivió durante toda su vida, se ganó el apoyo de sus seguidores por su actitud positiva, de puro trabajo y humildad,

Del mismo modo, mediante un mensaje publicado en la cuenta de Facebook “Mami is my Attitude 4 a Lifestyle” se publicó el siguiente mensaje: .