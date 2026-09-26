¿Una dosis o dos? Lo que hay que saber sobre las vacunas contra el virus del papiloma humano

NUEVA YORK — Los preadolescentes podrían tener pronto un motivo de celebración: los expertos médicos están barajando la posibilidad de que una sola dosis de una vacuna contra el cáncer que salva vidas, en lugar de dos, pueda ser suficiente para protegerlos.

Las recomendaciones sobre vacunación en EE. UU. se han fragmentado durante el último año, y las autoridades federales y las organizaciones médicas discrepan en cuanto a las directrices e incluso han llegado a enfrentarse ante los tribunales. No obstante, ambas partes han estado estudiando la posibilidad de revisar las recomendaciones sobre la vacuna contra el VPH, vigentes desde hace tiempo.

“Esto supondría un cambio significativo con respecto a lo que se ha venido comunicando durante muchos años sobre la mejor forma de proteger a los adolescentes contra el VPH”, afirmó Jason Schwartz, investigador especializado en políticas de vacunación de la Universidad de Yale.

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A continuación, te ofrecemos un resumen sobre las vacunas contra el VPH, que se empezaron a administrar hace 20 años y que ahora podrían encontrarse en una encrucijada.

El VPH está relacionado con miles de casos de cáncer

El VPH, o virus del papiloma humano, es la infección de transmisión sexual más frecuente en Estados Unidos.

Más de 40 tipos de VPH pueden infectar las zonas genitales de hombres y mujeres, así como la mucosa de la boca y la garganta. Algunas cepas son las responsables de la mayoría de los casos de verrugas genitales.

El VPH es también una de las principales causas de los casi 50,000 casos de cáncer que se diagnostican cada año en EE. UU. y que afectan a esas partes del cuerpo. De hecho, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, alrededor del 90 % de los cánceres de cuello uterino y de ano se atribuyen a infecciones por el VPH.

En 2006, las autoridades sanitarias federales aprobaron la primera vacuna contra el VPH, la Gardasil de Merck & Co. En 2009 se aprobó una segunda vacuna, la Cervarix de GlaxoSmithKline.

Ambas vacunas están autorizadas para su uso tanto en hombres como en mujeres, y están disponibles para niños a partir de los 9 años y adultos de entre 20 y 29 años. No obstante, se ha dado prioridad a los niños de 11 y 12 años, ya que las vacunas son más eficaces si se administran antes de que la persona comience a mantener relaciones sexuales.

Las recomendaciones sobre la vacuna contra el VPH ya han cambiado en otras ocasiones

En un principio, en 2006, la vacuna contra el VPH solo se recomendaba para las niñas y se administraba en una serie de tres dosis a lo largo de seis meses. En 2011 se incluyó a los niños, una medida destinada principalmente a evitar que transmitieran a las niñas un virus que pudiera provocar cáncer de cuello uterino.

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Hace diez años, el Gobierno modificó las recomendaciones sobre la administración de las dosis. Redujo el número de dosis recomendadas de tres a dos después de que varios estudios demostraran que esa cantidad ofrecía una protección suficiente. Las investigaciones también indicaban que dos dosis resultaban más eficaces cuando se administraban con un intervalo de entre seis y doce meses, lo que significaba que podían administrarse durante las revisiones médicas anuales.

Desde entonces, diversos estudios realizados en varios países han puesto de manifiesto una reducción drástica de las infecciones, los casos de verrugas genitales y las lesiones precancerosas del cuello uterino.

En 2020, la Sociedad Americana contra el Cáncer actualizó sus directrices para las mujeres, elevando de los 21 a los 25 años la edad a partir de la cual deben comenzar las pruebas de detección. La organización atribuyó este cambio a los datos que indicaban que la vacunación había propiciado una disminución de las tasas de alteraciones cervicales consideradas precursoras del cáncer.

Los indicios siguen siendo positivos.

El Proyecto de Integridad de las Vacunas de la Universidad de Minnesota publicó este año una revisión de estudios en la que se concluía que las vacunas contra el VPH habían reducido el riesgo de cánceres en la zona genital en las mujeres. Además, un estudio publicado en abril en la revista JAMA Oncology reveló que los hombres vacunados tienen casi un 50 % menos de probabilidades de desarrollar cánceres de cabeza y cuello, esófago, ano o pene.

Además, “la duración de la protección es prolongada”, afirmó Angela Ulrich, que dirigió el estudio del Vaccine Integrity Project. “Hay personas de 20, 30 y 40 años que siguen disfrutando de la protección que ofrece la vacuna contra el VPH”.

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Las tasas de vacunación contra el VPH son más bajas que las de otras vacunas

Un informe reciente de los CDC reveló que las tasas de vacunación contra el VPH eran inferiores a las de otras vacunas que reciben los adolescentes, al menos en parte porque la mayoría de los estados no exigen la vacunación contra el VPH como requisito para asistir al colegio.

No obstante, la tasa de vacunación contra el VPH se ha mantenido estable durante cuatro años consecutivos, y alrededor del 63 % de los adolescentes reciben las dos dosis.

No ayuda el hecho de que se sepa que las vacunas contra el VPH provocan un pinchazo más intenso. (Los médicos han observado que los desmayos son más frecuentes tras las vacunas contra el VPH.)

“Es habitual que surjan preguntas sobre el dolor”, afirmó el doctor Scott Hadland, que trabaja en una clínica de Boston especializada en el tratamiento de adolescentes y jóvenes adultos.

“Algunos de mis pacientes me dicen que duele más que otras vacunas que se han puesto, pero solo un momento”, afirmó.

Quizás tampoco haya ayudado últimamente el nombramiento de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Sanidad de Estados Unidos. Antes de ser nombrado el año pasado para supervisar las agencias sanitarias federales, Kennedy era abogado y asesor en demandas contra Merck relacionadas con la vacuna Gardasil, y afirmó falsamente que la vacuna aumenta el riesgo de cáncer de cuello uterino.

Las investigaciones sugieren que una sola dosis podría ser suficiente para las niñas

En enero, Kennedy ordenó que se redujera a una el número de dosis recomendadas de la vacuna contra el VPH, como parte de una reducción unilateral del calendario de vacunación infantil.

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Ese cambio fue bloqueado por una orden judicial federal, pero, en realidad, es algo que los expertos médicos llevaban tiempo barajando.

La idea cobró relevancia a finales del año pasado con la publicación de un estudio realizado en Costa Rica en el que se realizó un seguimiento de más de 20,000 niñas durante cinco años. El estudio reveló que una sola dosis de la vacuna contra el VPH ofrecía una protección de alrededor del 97 % contra el cáncer de cuello uterino, similar a la de dos dosis.

Un año antes, en 2024, los avances en la investigación llevaron a un comité asesor de los CDC a crear un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de revisar la recomendación. Ese trabajo se vio interrumpido cuando Kennedy destituyó a los miembros del comité.

La Academia Americana de Pediatría —una de las organizaciones médicas que demandó a Kennedy— elabora sus propias recomendaciones sobre vacunación. Ha estado barajando la posibilidad de modificar sus directrices, analizando cuestiones como si una dosis es suficiente al menos para algunas personas y a qué edad debería comenzar la vacunación, según ha declarado el doctor James Campbell, presidente del comité de enfermedades infecciosas de la organización.

¿Deberían recibir los niños una o dos dosis?

Las recomendaciones están cambiando. Sin embargo, por el momento, los expertos recomiendan que los niños reciban dos dosis.

Aunque hay datos que indican que una sola dosis es suficiente para prevenir el cáncer de cuello uterino en las niñas, hay menos datos sobre otros tipos de cáncer en este colectivo. Tampoco hay datos que indiquen si una sola dosis ofrece protección suficiente a los niños frente a los cánceres relacionados con el VPH a los que están expuestos, según el análisis del Vaccine Integrity Project.

Tanto si la recomendación sigue siendo de dos dosis como si se pasa a una sola, es importante que los niños se vacunen, afirmó Hadland.

“Los beneficios son muy evidentes. Previene el cáncer”, afirmó.

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