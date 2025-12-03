Estudio: una sola dosis de la vacuna contra el VPH puede bastar para combatir el cáncer de cuello uterino

WASHINGTON - Una sola vacuna contra el VPH parece tan eficaz como dos dosis para prevenir la infección vírica que causa el cáncer de cuello de útero, según informaron el miércoles unos investigadores.

El VPH, o virus del papiloma humano, es muy frecuente y se transmite a través de las relaciones sexuales. La mayoría de las infecciones por VPH desaparecen por sí solas, pero algunas persisten y provocan cánceres que aparecen años más tarde, como el cáncer de cuello uterino en las mujeres y cánceres más raros tanto en mujeres como en hombres.

La vacunación contra el VPH se recomienda a las niñas estadounidenses desde 2006 y ya se están registrando menos casos de lesiones cervicales precancerosas entre las mujeres de 20 años, el primer grupo de edad que empezó a vacunarse cuando eran preadolescentes o adolescentes.

Sin embargo, el cáncer de cuello uterino mata a unas 340,000 mujeres al año en todo el mundo, y las nuevas conclusiones de un enorme estudio realizado en Costa Rica podrían ayudar a impulsar los esfuerzos mundiales para proteger a más niñas y mujeres jóvenes en los países de renta baja a los que es más difícil llegar.

Dirigido por el Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU., en el estudio participaron más de 20,000 niñas de entre 12 y 16 años. Los investigadores probaron dos vacunas diferentes contra el VPH utilizadas en todo el mundo, administrando a la mitad de las niñas un tipo de vacuna y al resto el otro. Seis meses después, la mitad de las niñas recibieron una segunda dosis de la vacuna asignada, mientras que el resto recibió una vacuna infantil no relacionada.

Se realizó un seguimiento de todas ellas durante cinco años, sometiéndolas a pruebas cervicales periódicas para detectar las cepas de VPH más propensas al cáncer. Las tasas de infección se compararon con las de otro grupo no vacunado.

Una sola inyección contra el VPH proporcionó aproximadamente un 97% de protección, similar a la de dos dosis, concluyeron investigadores del NCI y de la Agencia de Investigación Biomédica de Costa Rica. Los resultados se publicaron en la revista New England Journal of Medicine.

Estudios anteriores habían sugerido que una dosis podría funcionar bien, pero los nuevos hallazgos confirman una fuerte protección durante al menos cinco años, escribió en un editorial adjunto la Dra. Ruanne Barnabas, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts.

“Tenemos las pruebas y las herramientas para eliminar el cáncer de cuello de útero. Lo que falta es la voluntad colectiva de aplicarlas de forma equitativa, eficaz y ahora”, escribió Bernabé, que no participó en el estudio costarricense.

Los EE.UU. recomiendan dos vacunas contra el VPH a partir de los 11 o 12 años para la mayoría de las niñas y los niños, ya que el virus también puede causar cáncer de cabeza y cuello y otros tipos de cáncer. Se recomiendan vacunas de puesta al día para cualquier persona que no haya sido vacunada hasta los 26 años. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han informado de que aproximadamente el 78% de los jóvenes de 13 a 17 años han recibido al menos una dosis.

Pero a escala mundial, la Organización Mundial de la Salud calcula que menos de un tercio de las adolescentes han sido vacunadas, y el organismo ya había empezado a recomendar una o dos dosis en un esfuerzo por ampliar la protección.

El nuevo estudio no ofreció información sobre los cánceres relacionados con el VPH más allá del cuello uterino, y los investigadores advirtieron que es necesario un seguimiento más prolongado.

