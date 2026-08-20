¿Cuál es la mejor tela para el calor extremo? Es más complicado de lo que parece

Cuando hace mucho calor, vestirse parece bastante sencillo: ponte algo ligero, holgado y pensado para el verano.

Sin embargo, los investigadores del sector textil afirman que, en realidad, es un poco más complicado que eso.

El tejido es importante. Pero también lo es su gramaje, cómo está confeccionada la prenda, cómo te queda e incluso de qué color es. Lo que mejor te queda también depende de lo que estés haciendo y de cuánto sudes.

Dado que el calor extremo supone un problema cada vez mayor para la salud pública, los científicos están desarrollando y estudiando prendas diseñadas para ayudar a las personas a mantenerse más frescas. Sin embargo, la ropa es solo uno de los componentes de la respuesta del cuerpo al calor.

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“La ropa debe permitir que la respuesta natural del cuerpo al calor funcione”, afirmó George Havenith, catedrático emérito de fisiología ambiental y ergonomía de la Universidad de Loughborough.

“Es un mecanismo realmente eficaz con el que contamos los seres humanos para mantener nuestra temperatura corporal”, afirmó Havenith. “Lo más importante a la hora de elegir la ropa es asegurarse de no dificultar la evaporación del sudor”.

Busca ropa ligera y transpirable

Cuando hace calor, opta por ropa ligera que permita que el aire circule a través del tejido y llegue a la piel, lo que puede ayudar a que el sudor se evapore. Los investigadores denominan a esta propiedad “permeabilidad al aire”.

La fibra que figura en la etiqueta es solo uno de los factores que determinan esa característica. La forma en que se tejen o se trican las fibras también influye en la facilidad con la que pasa el aire.

“Para lograr la máxima ventilación, lo mejor son los tejidos de trama abierta y de punto suelto, sin ningún tipo de acabado repelente al agua o a la suciedad. Las fibras celulósicas, como el algodón y el lino, suelen ser más transpirables y cómodas”, afirmó Meredith McQuerry, profesora de la Universidad Estatal de Florida que investiga el desarrollo y el rendimiento de la ropa.

El lino puede ser una buena opción, pero la palabra “lino” en la etiqueta no lo dice todo. Según ella, los compradores no deberían fijarse únicamente en la composición de la prenda. Por lo general, un tejido con una estructura más abierta será más transpirable, independientemente de la fibra de la prenda.

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La transpirabilidad es ligeramente diferente. Los tejidos transpirables están diseñados para alejar el sudor de la piel y distribuirlo por una superficie más amplia, lo que puede ayudar a que se evapore más rápido. Según Havenith, en la ropa deportiva se suelen utilizar fibras sintéticas especiales.

Sin embargo, la absorción de la humedad y el efecto refrescante no son necesariamente lo mismo. Alejar el sudor de la piel puede hacer que la ropa resulte más seca al tacto, pero la evaporación que se produce más lejos de la piel puede proporcionar un efecto refrescante menos directo.

El ajuste también es importante. Havenith recomienda prendas con suficiente holgura para permitir la ventilación, sobre todo cuando hace calor al aire libre. McQuerry, sin embargo, señaló que el ajuste adecuado puede depender de lo que estés haciendo.

Alguien que haga ejercicio al aire libre quizá prefiera una camiseta sin mangas sintética más ajustada, mientras que alguien que esté sentado en un porche o realizando tareas ligeras en el jardín quizá se sienta más cómodo con una camiseta de algodón más holgada.

“En situaciones informales, es posible que quienes llevan la prenda prefieran un corte más holgado que permita una mayor circulación del aire, tanto de pie como sentados. Si se realiza actividad física, puede ser preferible un corte más ajustado para facilitar una evaporación más rápida del sudor”, afirmó McQuerry.

El algodón, el poliéster y por qué no existe el tejido perfecto

Las personas que tengan que elegir entre el algodón y el poliéster deberían tener en cuenta cuánto esperan sudar y qué actividades van a realizar. El algodón absorbe el sudor, pero puede volverse pesado cuando se satura, mientras que el poliéster técnico permite que la humedad se desplace a través del tejido y se seque más rápido, lo que explica en parte por qué los tejidos sintéticos son tan habituales en la ropa deportiva.

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“Durante la actividad física, el poliéster tiende a evaporar el sudor de forma continua, mientras que el algodón funciona bien durante un breve periodo de tiempo, hasta que ha absorbido todo lo que puede”, afirmó Po-Chun Hsu, profesor adjunto de la Universidad de Chicago especializado en materiales y sostenibilidad.

“¿Te imaginas llevar puesta una camiseta mojada? Por supuesto, se produce la evaporación, pero al mismo tiempo se impide la transpiración y no te sentirás muy cómodo cuando esté completamente mojada", explicó.

El poliéster se utiliza mucho porque es económico, resistente y versátil, pero no todos los tipos ofrecen el mismo rendimiento.

“Absorbe muy poca humedad de forma natural, lo que puede hacer que el poliéster que no ha sido tratado ni modificado resulte incómodo cuando hace calor, ya que el sudor se acumula en contacto con la piel”, explicó Jonathan Chen, profesor de la Universidad de Texas en Austin especializado en textiles y confección.

Sin embargo, se puede diseñar de tal forma que el sudor se desplace a través del tejido y facilite su evaporación.

Chen recomienda buscar prendas de poliéster ligeras diseñadas para ofrecer transpirabilidad. Una camiseta deportiva transpirable puede comportarse de forma muy diferente a una prenda densa, aunque en ambas etiquetas ponga “100 % poliéster”.

El algodón puede desempeñar otra función en condiciones de calor extremo. Havenith afirmó que humedecer deliberadamente la ropa puede proporcionar un enfriamiento por evaporación, incluso en el caso de las personas mayores, que quizá no sudan con la misma eficacia.

La luz solar y la ropa “refrescante”

Las personas que pasan mucho tiempo al aire libre bajo la luz solar directa deberían dar prioridad a cubrirse la piel para protegerse de la exposición a los rayos UV y de las quemaduras solares, señaló Havenith.

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La ropa holgada y transpirable puede cubrir el cuerpo sin impedir la circulación del aire, como, por ejemplo, una camisa ligera de manga larga.

El color también puede influir. Los tejidos blancos, de colores claros o muy reflectantes pueden reducir la acumulación de calor al reflejar la luz solar en lugar de permitir que se absorba tanta energía, explicó Hsu.

Hsu afirmó que los investigadores ya han logrado avances sustanciales en el control del sudor y la humedad, mientras que el diseño de prendas que reflejen mejor la luz solar sigue siendo un ámbito en desarrollo.

Los consumidores también deberían fijarse más allá de la palabra “refrescante” que aparece en las etiquetas. Hsu señaló que algunos tejidos refrescantes están diseñados principalmente para proporcionar una sensación de frescor al entrar en contacto con la piel por primera vez, un efecto que puede desaparecer a medida que el tejido se calienta.

“Si, digamos, no aumenta realmente la evaporación de la superficie, ni refleja la luz solar, ni mejora la transpirabilidad, entonces es bastante improbable que tenga algún efecto refrescante duradero”, afirmó Hsu.

Algunos enfoques van más allá del propio tejido. La ropa equipada con ventiladores se ha vuelto cada vez más habitual entre los trabajadores al aire libre y los de fábrica en Japón. Estas prendas utilizan pequeños abanicos para hacer circular el aire exterior por debajo de la ropa, lo que ayuda a que el sudor se evapore.

Havenith afirmó que estas prendas pueden mejorar la comodidad y reducir la temperatura de la piel, pero no contribuyen en gran medida a reducir la temperatura corporal central. La capacidad de la batería también supone una limitación debido al peso adicional, aunque espera que se produzcan mejoras a medida que avance la tecnología de las baterías.

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La eficacia de los abanicos también depende de las condiciones.

“Debería funcionar en todas las condiciones en las que la temperatura del aire sea inferior a la temperatura de la piel... En un ambiente muy seco, el efecto puede verse limitado, ya que el sudor se evapora de todos modos”, afirmó Havenith.

Para los compradores, el consejo de los investigadores se resume en no fijarse únicamente en una sola palabra de la etiqueta. Hay que tener en cuenta si la prenda es ligera, la facilidad con la que deja pasar el aire, cómo gestiona la humedad, cómo sienta, si vas a estar expuesto al sol directo y qué tipo de actividad vas a realizar.

Puede que no exista un tejido perfecto para temperaturas extremas, pero hay formas de elegir ropa que favorezca el sistema de regulación térmica del cuerpo en lugar de ir en su contra.

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