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Tres figuras de la televisión se unen como madrinas de la “Marcha por los Bebés”

El evento celebrará los 30 años de March of Dimes en Puerto Rico

20 de agosto de 2026 - 11:42 AM

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Kimberly Santiago, Gil Marie López y Katiria Soto. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Por primera vez, la “Marcha por los Bebés” de March of Dimes contará con tres madrinas provenientes de las principales cadenas de televisión local. Estas son Gil Marie López, de Telemundo; Katiria Soto, mujer ancla de NotiCentro Wapa TV; y Kimberly Santiago, periodista de TeleOnce.

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La participación conjunta de las tres comunicadoras representa además una colaboración entre talentos, quienes se unirán para respaldar la misión de March of Dimes de promover la salud materno-infantil y crear conciencia sobre la importancia de que los bebés nazcan a término y en buen estado de salud.

La “Marcha por los Bebés” se celebrará el viernes, 25 de septiembre, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns de Ponce, como parte de la celebración del 30 aniversario de March of Dimes en Puerto Rico.

Para López, su decisión de aceptar el rol de madrina está estrechamente relacionada con su experiencia como madre.

“Acepté ser madrina porque, además de ser comunicadora, soy mamá. Desde que nacieron mis gemelas entendí que no hay regalo más grande que ver a un bebé llegar sano a los brazos de su familia”, expresó.

La presentadora de Telemundo señaló que su participación busca dar visibilidad a las familias que enfrentan embarazos y nacimientos de alto riesgo.

“Marcharé por mis hijas, por todos los bebés que luchan desde el primer día de vida y por las familias que han vivido un embarazo o un nacimiento lleno de incertidumbre”, añadió.

Por su parte, Soto destacó la importancia de educar a las mujeres sobre los cuidados durante el embarazo.

“El embarazo es un proceso de vulnerabilidad para las mujeres, su salud y la del bebé requieren de mucha educación y cuidados; por eso quise unir mi voz a la misión de March of Dimes”, afirmó la periodista de Wapa TV.

Soto indicó que caminará “por más niños y madres saludables” y para respaldar las investigaciones que desarrolla la organización con el propósito de mejorar la salud de las nuevas generaciones.

Mientras, Santiago expresó su compromiso con llevar un mensaje de prevención a las mujeres que aspiran a convertirse en madres.

“Para mí es un gran honor poder llevar el mensaje de prevención y amor a todas esas futuras madres que, como yo, en algún momento desean tener su propia familia”, sostuvo.

La periodista de TeleOnce resaltó, además, la importancia de tomar medidas preventivas antes y durante el embarazo, entre ellas incorporar el ácido fólico a la rutina diaria antes de concebir y cuidar la salud.

“Proteger la vida de nuestros bebés desde sus inicios es el acto de amor más grande que podemos regalarle a Puerto Rico”, manifestó Santiago.

Una causa que cumple tres décadas

La “Marcha por los Bebés” forma parte de la celebración de los 30 años de March of Dimes en Puerto Rico. La organización informó que su capítulo local ha trabajado durante estas tres décadas en programas educativos, investigaciones y apoyo a familias, particularmente aquellas con bebés en unidades de cuidado intensivo neonatal.

Para la edición de este año, la meta de recaudo es de $310,000. Los fondos permanecerán en Puerto Rico para sostener los programas de la organización, incluido el de Apoyo a las Familias en NICU, que actualmente tiene impacto en más de 20,000 familias.

La presidenta de la “Marcha por los Bebés 2026”, Milagros Carballo, destacó que la visión de la organización continúa siendo que “todo bebé y mamá estén sanos”.

El evento contará también con testimonios de integrantes de la Junta de Directores de March of Dimes Puerto Rico que han vivido de cerca la experiencia de tener bebés prematuros, así como historias sobre el proceso de recuperación y desarrollo de sus hijos.

Con la participación de López, Soto y Santiago, la organización busca sumar nuevas voces a una causa que durante tres décadas ha procurado generar conciencia sobre la salud materno-infantil en Puerto Rico.

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