¿Te cuesta dormir en un sitio nuevo? Conoce por qué pasa

La primera noche en un lugar nuevo siempre es igual para Robinson Leoni: tarda más en conciliar el sueño, se despierta más veces durante la noche y, en general, duerme menos.

En casa duerme una media de siete horas. La primera noche fuera de casa —con o sin tapones para los oídos y al margen de la calidad de la cama—, su reloj inteligente le indica que duerme unas cinco horas.

“Me siento normal, ya sabes, sin estrés, nada, pero es que me doy cuenta de que me despierto constantemente”, dijo Leoni, director comercial de una empresa tecnológica que viaja una o dos veces al mes por motivos de trabajo.

Es víctima de lo que los especialistas en sueño denominan “efecto de la primera noche”. Este fenómeno ha sido confirmado por decenas de estudios y se cree que tiene orígenes evolutivos, según ha afirmado Anna Wick, investigadora sénior especializada en sueño de la Universidad de Friburgo, en Suiza.

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“Se cree que se trata de una respuesta de adaptación por la que el cerebro, aunque esté dormido, permanece alerta en este entorno desconocido”, afirmó Wick.

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Estás alerta mientras duermes

Ahmad Mayeli, profesor de psiquiatría e investigador especializado en el sueño de la Universidad de Pittsburgh, afirmó que la mayoría de las personas lo experimentan y que, incluso aquellas que quizá no se den cuenta, probablemente lo hacen en menor medida. De media, las personas duermen entre 20 y 30 minutos menos en un entorno nuevo.

Su investigación reveló que el lóbulo frontal, una zona relacionada con la fase más profunda del sueño, mostraba una mayor actividad, lo que indicaba un estado de alerta. En otras palabras, las personas no solo duermen menos, sino que, además, su sueño es menos profundo.

“Dicen que, al igual que en los delfines, una parte del cerebro permanece despierta mientras duermes”, dijo Mayeli. “No es exactamente igual que en los delfines, pero aun así, los estudios demuestran que una parte del cerebro duerme menos”.

Señaló que la edad influye. El efecto es más pronunciado en los niños, los adolescentes y las personas mayores, y suele agravarse con la edad. Las personas de entre 20 y 29 años son las menos afectadas.

“Quizá sea el punto ideal”, dijo.

La ansiedad puede influir

Mayeli sospecha que el cerebro podría estar programado para desconfiar de los lugares nuevos porque, históricamente, eran los más peligrosos para descansar.

“Da igual que sea un hotel Marriott o la sabana”, dijo. “Tu cerebro aún no se ha dado cuenta de que este lugar es totalmente seguro”.

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Wick afirmó que las pruebas indican que el efecto desaparece tras la primera noche.

Lisa Strauss, psicóloga especializada en el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos del sueño, afirmó que, además del seguimiento evolutivo, hay varios factores que pueden afectar al sueño en un lugar nuevo.

El mero hecho de viajar puede tener un efecto negativo, incluso dentro del mismo huso horario. Pueden surgir factores ambientales que lo dificulten, como la luz parpadeante de una alarma de humo en una habitación de hotel. Las tensiones en las relaciones, tal vez al visitar a familiares con los que no tienes mucha cercanía, también podrían influir.

Strauss señaló que algunas personas pueden dormir mejor la primera noche si están cansadas tras un largo día de viaje o si el lugar les proporciona una sensación de desconexión de los factores estresantes cotidianos. Además, a las personas que tienen problemas para dormir en casa les puede ir mejor porque no asocian el nuevo lugar con un historial de dificultades para conciliar el sueño.

Aunque cualquiera puede sufrir el “efecto de la primera noche”, Strauss señaló que las personas que ya presentan un mayor nivel de ansiedad desde el principio son especialmente vulnerables. Se convierte en una profecía autocumplida: la preocupación por si podrán dormir es lo que les mantiene despiertos.

Leoni reconoció que hay ocasiones en las que llega a la primera noche pensando en cómo va a dormir.

“A veces, los pensamientos surgen de forma automática”, dijo. “Hablas con tu pareja y le dices: “Me voy a la habitación, pero de todas formas no voy a dormir”“.

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Cómo dormir mejor la primera noche

Strauss recomienda seguir unas prácticas generales de higiene del sueño, como acostarse en una habitación fresca y a oscuras a la misma hora todas las noches, seguir una rutina nocturna y apagar las pantallas con bastante antelación antes de acostarse. Estas medidas resultan especialmente útiles si empiezas (o retomas) a aplicarlas en los días o semanas previos a un viaje importante.

Sugirió que la gente intentara sentirse a gusto en ese entorno pasando un poco más de tiempo en la nueva cama. Podrían leer o realizar alguna otra actividad tranquila y familiar para que la experiencia les resultara menos extraña. También podrían llevarse objetos que les resultaran familiares, como su almohada o su manta favorita.

Para alguien que sufra de ansiedad especialmente intensa, Strauss recomendaba que se imaginara a sí mismo en un entorno seguro y familiar en plena naturaleza, como en su ruta de senderismo favorita o en la playa. Debe tomar conciencia de la ansiedad que siente y, a continuación, repetir frases positivas que le ayuden a reducir la sensación de hipervigilancia. Su sugerencia: “Que sepas que estás a salvo. Que sepas que eres querido. Que encuentres la paz”.

Mayeli afirmó que el “efecto de la primera noche” no es realmente motivo de preocupación, y que se puede recuperar fácilmente la hora o las dos horas de sueño que se pierden durante una noche. No obstante, recomienda llegar un día antes para aclimatarse si tienes una reunión o un evento importante.

“Si el mañana es importante, llega una noche antes”, dijo, “así podrás dormir como de costumbre cuando llegue el momento decisivo”.

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