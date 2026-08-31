Viajar al extranjero con bebés es posible e incluso divertido

Viajar con bebés y niños pequeños puede resultar abrumador para los padres. Las dudas sobre los viajes en avión, qué llevar en la maleta y la seguridad suelen ser las principales preocupaciones, sobre todo en vuelos de larga distancia y viajes internacionales.

“Viajar con niños es todo un mundo nuevo”, afirmó la Dra. Shannon Thompson, pediatra del Cleveland Clinic Children’s, y añadió que es importante “disfrutar de tu pequeño durante el viaje” tanto como sea posible.

A continuación te ofrecemos algunos consejos y trucos para que los padres puedan viajar con seguridad con niños pequeños y, además, divertirse con ellos.

Averigua si hay servicios como cunas y tronas antes de reservar

Antes de decidir dónde alojarte, ten en cuenta las opciones disponibles para adaptar el alojamiento a las necesidades de un bebé.

Comprueba si se ofrecen a los huéspedes artículos como parques portátiles, cunas y tronas. Si te alojas en un lugar con escaleras, balcón o piscina, pregunta si hay barreras de seguridad para bebés; si no las proporcionan, averigua si se pueden alquilar cerca o plantéate llevar contigo barreras plegables de malla, fáciles de transportar. Llévate protectores para enchufes y toallitas para limpiar cualquier superficie sucia que tu hijo pueda tocar.

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Para los bebés, dormir de forma segura sigue siendo fundamental durante las vacaciones. Según la Academia Americana de Pediatría, los niños menores de un año deben dormir boca arriba sobre una superficie plana y firme, como el colchón de una cuna, una cuna de bebé o un parque, con nada más que una sábana bajera ajustable. La organización también recomienda que los bebés duerman en la habitación de los padres —pero no en la cama de los padres— durante al menos los primeros seis meses.

También deberías plantearte cómo llegarás a tu alojamiento: ¿Volarás y alquilarás un carro, tomarás un taxi o utilizarás el transporte público desde el aeropuerto? ¿Te desplazarás principalmente en coche o a pie? Para los padres, estos factores pueden determinar si es mejor llevarse un cochecito y una silla de coche —que se pueden facturar en la puerta de embarque de forma gratuita al volar— o recurrir a un portabebés o una mochila portabebés.

Prepara algo para comer y todo lo necesario para cambiar pañales en el avión

“Viajar en avión con niños es una de esas cosas importantes que dan un poco de miedo”, afirmó Thompson, el pediatra. “Creo que lo más importante es pensar siempre en la seguridad y, por supuesto, en su comodidad”.

Aunque los niños menores de dos años pueden viajar sentados en el regazo de sus padres, la Administración Federal de Aviación recomienda sujetarlos en su propia silla de seguridad, como una silla de coche homologada para su uso en aviones. Para ello, es necesario comprar una silla para tu hijo.

Para vuelos de larga distancia o internacionales, pregunta a la compañía aérea si dispone de cunas.

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La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) considera que los alimentos y bebidas para bebés y niños pequeños, incluida la leche materna, la leche de fórmula y las bolsitas de puré, son líquidos médicamente necesarios. Esto significa que no están sujetos al límite estándar de 3.4 onzas (100 mililitros) para los líquidos en el equipaje de mano. Lo mismo ocurre con las bolsas de hielo que se utilizan para mantener frescos dichos líquidos. Informa al agente de la TSA si llevas alguno de estos artículos en tu equipaje de mano al pasar por el control de seguridad.

Además de los tentempiés, no te olvides de llevar pañales, toallitas húmedas, un cambiador portátil y bolsas de plástico con cierre hermético para tirar los residuos. Lleva ropa de recambio para ponerte capas o cambiarte en caso de accidentes o manchas difíciles de limpiar.

Tragar y masticar pueden ayudar a aliviar la presión en los oídos, por lo que dar el pecho a los más pequeños, o darles el biberón o un chupete, puede aliviar las molestias durante el despegue y el aterrizaje.

Habla con tu pediatra con antelación si tu hijo es propenso a las otitis y, antes de viajar al extranjero, pregúntale qué vacunas te recomienda.

Mantén a los niños entretenidos tanto dentro como fuera del avión

Para los vuelos con niños pequeños, Christy Slavik, propietaria de la agencia de viajes Mom Approved Travel, recomienda “llevar pequeñas sorpresas con las que distraerlos”, como alfombrillas adhesivas para plastilina de viaje, juguetes con ventosas y otros juegos que sean pequeños y ligeros para llevarlos en la maleta.

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Si vas a hacer turismo una vez que llegues a tu destino, piensa en formas de hacer que las actividades sean más divertidas e interactivas. En el caso de los museos de arte, lleva cuadernos para que los niños puedan dibujar, o pregúntales qué tipos de animales pueden encontrar en los cuadros, aconsejó Slavik.

“Los niños necesitan una misión. Necesitan juegos”, dijo. “A veces hay que ser creativo cuando se viaja”.

Exponer a los niños a otras culturas, comidas e idiomas también puede resultar divertido. A algunos les puede gustar, por ejemplo, elegir aperitivos en los mercados o aprender palabras en otros idiomas relacionadas con sus platos y actividades favoritas.

Hay opciones de alojamiento ideales para familias, con servicios como piscinas o zonas de juegos. Para quienes viajan al extranjero con un presupuesto ajustado, muchos albergues ofrecen habitaciones privadas para familias, de modo que no tengan que compartir una habitación compartida con literas. Los hoteles y albergues brindan la oportunidad de conocer a otros viajeros, incluidos otros niños con los que los propios puedan jugar.

Las ventajas de viajar con la familia ampliada

Ayudar a las madres a disfrutar de verdad de sus vacaciones —y a relajarse en medio del estrés que pueden suponer la organización y el viaje— es uno de los principales objetivos de la agencia de viajes de Slavik.

Una forma en que los padres pueden tomarse un respiro es organizando salidas con los abuelos u otros miembros de la familia. Esto les ayuda con las tareas de cuidado de los niños, al tiempo que permite a sus seres queridos disfrutar de momentos especiales con los pequeños. Solo hay que asegurarse de que ellos también tengan su propio tiempo de descanso y no se agoten, señaló Slavik.

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