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¿Cuántos guineos se pueden consumir al día? Cantidad ideal, beneficios y precauciones

Esto es lo que recomiendan los especialistas sobre la porción adecuada

25 de abril de 2026 - 10:02 AM

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El guineo es rico en potasio, por lo que puede ayudar a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, además de disminuir la tensión arterial. (Shutterstock)
El guineo es rico en potasio, por lo que puede ayudar a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Saber cuántas guineos se pueden consumir al día depende del equilibrio de la dieta y de las necesidades nutricionales de cada persona, aunque la evidencia apunta a que una ingesta moderada es la opción más saludable. En la práctica, consumir entre una y dos guineos diarios permite obtener nutrientes esenciales como potasio, fibra y vitaminas, sin exceder el consumo de calorías ni de azúcares naturales, lo que favorece una alimentación equilibrada y sostenible. De acuerdo con un estudio publicado en MedicineNet, superar esta cantidad de forma habitual podría generar desequilibrios nutricionales si no se compensa con otros alimentos.

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Además de la cantidad recomendada, los guineos pueden integrarse fácilmente en una dieta equilibrada gracias a su aporte energético y su practicidad. Son una opción versátil para consumir en distintos momentos del día, especialmente en desayunos o como snack. Sin embargo, su ingesta debe ajustarse al nivel de actividad y a las necesidades individuales para mantener un consumo adecuado dentro de una alimentación saludable.

Cantidad ideal

La cantidad ideal de guineos suele variar según el estilo de vida y las necesidades nutricionales, pero su consumo moderado puede aportar múltiples beneficios al organismo. Esta fruta es especialmente valorada por su aporte de energía, su facilidad de digestión y su contribución al bienestar general, incluyendo el rendimiento físico y el mantenimiento de la masa muscular cuando se integra dentro de una dieta equilibrada.

Principales beneficios de los guineos:

  • Aportan energía rápida gracias a sus carbohidratos naturales
  • Favorecen la función muscular por su contenido de potasio
  • Contribuyen al mantenimiento de la masa muscular en dietas activas
  • Ayudan a la recuperación después del ejercicio físico
  • Mejoran la digestión por su aporte de fibra
  • Apoyan la salud cardiovascular
  • Contribuyen a la sensación de saciedad
  • Son una fuente natural de vitaminas como la B6 y la C

Precauciones nutricionales

Aunque los guineos son una fruta saludable y nutritiva, su consumo debe mantenerse en equilibrio dentro de la dieta diaria para evitar excesos de ciertos nutrientes, especialmente en personas con condiciones específicas o dietas muy controladas.

Principales precauciones:

  • Evitar el consumo excesivo en dietas bajas en carbohidratos
  • Controlar la ingesta en personas con diabetes por su contenido de azúcares naturales
  • Moderar su consumo en caso de problemas renales por el potasio
  • No reemplazar otras frutas esenciales en la dieta
  • Vigilar el aporte calórico total si se consumen varias al día
  • Evitar combinarlas en exceso con otros alimentos muy azucarados
  • Ajustar la cantidad según el nivel de actividad física
  • Consultar a un profesional en caso de dietas médicas específicas
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