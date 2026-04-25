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Frutas que alteran el sueño: cuáles evitar por la noche para dormir mejor

El cardiólogo Aurelio Rojas comparte sus recomendaciones. Lo que debes saber

25 de abril de 2026 - 9:00 AM

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Canasta de frutas
Una canasta con frutas en su interior. (Shutterstock)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El médico Aurelio Rojas, especialista en cardiología, ha señalado recientemente la importancia de seleccionar adecuadamente las frutas que se consumen durante la cena para garantizar un descanso reparador.

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Según lo compartido por el experto a la revista 'Men’s Health’, aunque la ingesta de fruta nocturna no es perjudicial por sí misma, variedades como el plátano, las uvas, el mango o la piña pueden ser contraproducentes debido a su elevado contenido de azúcares.

“Por la noche conviene limitar las frutas con alta carga de azúcares, como el plátano, las uvas, el mango o la piña, porque aumentan la respuesta insulínica”, señaló.

Estos alimentos provocan una respuesta insulínica que, si bien puede facilitar el inicio del sueño, suele derivar en una fragmentación del descanso, dejando al organismo agotado al despertar y afectando la salud cardiovascular a largo plazo.

“Quizá te puedan ayudar a quedarte dormido, pero pueden fragmentar el descanso y por eso cuando te levantas por la mañana, a pesar de dormir, te sientes agotado y esto a la larga nuestro corazón lo sufre”, indicó.

Frutas que interrumpen el ciclo

El principal inconveniente de las frutas con alto índice glucémico en horas nocturnas es la activación metabólica que generan.

El médico Rojas explica que el aumento de la insulina por la noche interfiere con la estabilidad del sueño. Esta situación impide que el cuerpo alcance las fases de descanso profundo necesarias para la recuperación física.

El resultado es una sensación de fatiga matutina, incluso si el individuo ha cumplido con las horas de sueño recomendadas, lo que incrementa el estrés sobre el sistema cardíaco.

Alternativas para mejorar la conciliación y la microbiota

Para quienes desean incluir fruta en su última comida del día sin comprometer su descanso, el especialista recomienda tres opciones principales basadas en evidencia clínica:

  • Kiwi: Destaca por sus altos niveles de vitamina C y precursores de serotonina. Posee un índice glucémico muy bajo, lo que favorece la conciliación del sueño y beneficia la microbiota intestinal.
  • Frutos rojos y arándanos: Contienen polifenoles con efectos antiinflamatorios que protegen el corazón. Al no generar picos de glucosa, evitan la activación del sistema nervioso durante la madrugada.
  • Manzana: Consumida preferiblemente con piel, aporta pectina. Esta fibra soluble ralentiza la digestión y ayuda a controlar el hambre al despertar, sin interferir en los ciclos del sueño.

Factores clave para una cena equilibrada

El debate sobre si la fruta es adecuada por la noche depende de las necesidades individuales, como el control de la glucosa o la gestión energética.

La recomendación médica no sugiere eliminar la fruta de la dieta, sino optar por aquellas que no activen excesivamente el metabolismo antes de dormir.

La combinación de alimentos con bajo índice glucémico y nutrientes que favorezcan la relajación se posiciona como la estrategia más efectiva para mantener un corazón sano y un sistema inmune fortalecido.

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