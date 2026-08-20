Hallan causa para arresto contra sospechoso de cometer carjacking contra un adulto mayor

La jueza Yarissa Santiago San Antonio, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de cometer un carjacking contra un adulto mayor en hechos registrados el 16 de agosto en la urbanización Caguas Norte.

La Oficina de Prensa de la Policía indicó que la Fiscalía de Caguas formuló contra Luis A. Medina Cepeda, de 34 años, un cargo por robo agravado y otro por maltrato de una persona de edad avanzada.

Tras analizar la prueba, Santiago San Antonio encontró causa en ambos cargos y fijó una fianza de $100,000. El imputado no prestó el monto requerido, por lo que permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar. La fecha, de momento, no fue provista.

El teniente Luis López Ramos, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, confirmó a El Nuevo Día, en una entrevista el 18 de agosto, que Medina Cepeda fue detenido en el residencial Brisas del Turabo.

PUBLICIDAD

El oficial añadió que Medina Cepeda, supuestamente, se resistió al arresto, por lo que los agentes utilizaron una pistola aturdidora. El imputado fue atendido en un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), y luego fue expuesto a una rueda de identificación.

Luis A. Medina Cepeda de 34 años y residente en Caguas, enfrenta cargos por violaciones a los artículos del Código Penal de Puerto Rico 127A, por maltrato a una persona de edad avanzada, y 190, por robo agravado. (Suministrada)

La pesquisa sostiene que la víctima, de 76 años, se disponía a salir a su trabajo cuando Medina Cepeda, supuestamente, se le acercó y le pidió dinero. Cuando la víctima le indicó que no tenía, el imputado le arrebató las llaves de un Toyota Yaris de 2017 y se llevó el automóvil.

No se precisó si el vehículo fue recuperado.