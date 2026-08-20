Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de agosto de 2026
91°Bruma
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra sospechoso de cometer carjacking contra un adulto mayor

Luis A. Medina Cepeda, de 34 años y residente en Caguas, enfrenta cargos por robo agravado

20 de agosto de 2026 - 2:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El imputado también enfrenta un cargo por maltratar a una persona de edad avanzada. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Yarissa Santiago San Antonio, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de cometer un carjacking contra un adulto mayor en hechos registrados el 16 de agosto en la urbanización Caguas Norte.

RELACIONADAS

La Oficina de Prensa de la Policía indicó que la Fiscalía de Caguas formuló contra Luis A. Medina Cepeda, de 34 años, un cargo por robo agravado y otro por maltrato de una persona de edad avanzada.

Tras analizar la prueba, Santiago San Antonio encontró causa en ambos cargos y fijó una fianza de $100,000. El imputado no prestó el monto requerido, por lo que permanecerá bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar. La fecha, de momento, no fue provista.

El teniente Luis López Ramos, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, confirmó a El Nuevo Día, en una entrevista el 18 de agosto, que Medina Cepeda fue detenido en el residencial Brisas del Turabo.

El oficial añadió que Medina Cepeda, supuestamente, se resistió al arresto, por lo que los agentes utilizaron una pistola aturdidora. El imputado fue atendido en un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), y luego fue expuesto a una rueda de identificación.

Luis A. Medina Cepeda de 34 años y residente en Caguas, enfrenta cargos por violaciones a los artículos del Código Penal de Puerto Rico 127A, por maltrato a una persona de edad avanzada, y 190, por robo agravado.
Luis A. Medina Cepeda de 34 años y residente en Caguas, enfrenta cargos por violaciones a los artículos del Código Penal de Puerto Rico 127A, por maltrato a una persona de edad avanzada, y 190, por robo agravado. (Suministrada)

La pesquisa sostiene que la víctima, de 76 años, se disponía a salir a su trabajo cuando Medina Cepeda, supuestamente, se le acercó y le pidió dinero. Cuando la víctima le indicó que no tenía, el imputado le arrebató las llaves de un Toyota Yaris de 2017 y se llevó el automóvil.

No se precisó si el vehículo fue recuperado.

El CIC confirmó, anteriormente, que Medina Cepeda posee un expediente por casos de robo y apropiación ilegal.

Tags
Breaking NewsCarjackingCaguasTribunal de CaguasPolicía de Puerto RicoCIC
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 20 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: