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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bebé de un año en condición grave tras accidente de tránsito en Juncos

La guagua en la que viajaba junto a su madre se salió de la vía de rodaje e impactó un árbol, según la Policía

8 de septiembre de 2026 - 11:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que ocurrió el accidente. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una bebé de un año y cinco meses se encuentra en condición grave luego de que el vehículo en el que viajaba junto a su madre presuntamente impactara un árbol en la PR-9185, en Juncos.

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El agente Edgardo Ríos Skerret, oficial de prensa de la Comandancia de Caguas, indicó a El Nuevo Día que el accidente fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1 alrededor de las 10:30 a.m.

Según el informe preliminar, la madre de la menor, una mujer de 27 años, transitaba en una guagua Dodge Durango color vino cuando, al llegar frente a la fábrica Laser Products, perdió el control del volante, salió hacia el área verde e impactó un árbol.

“Ambas fueron transportadas a Centro Médico. La bebé, según los agentes, se encuentra en condición grave. La mamá también sufrió algunos traumas, de acuerdo con lo que me reportan, pero al momento está consciente”, indicó Ríos Skerret.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Caguas se encuentran a cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsJuncosAccidentes de TránsitoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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