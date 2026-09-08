Jurado halla culpable a exentrenador de boxeo por tratar de violar a una menor de 16 años

Un gran jurado federal declaró culpable a un exentrenador de boxeo de Arecibo por transportar a una adolescente de 16 años con la intención de violarla.

De acuerdo con la Fiscalía federal en Puerto Rico, Willie Torres-Gerena, de 60 años, fue hallado culpable el 3 de septiembre luego de un juicio de cuatro días presidido por el juez federal Francisco A. Besosa.

Según la evidencia y los testimonios presentados durante el juicio, Torres-Gerena, quien era considerado una figura paterna de confianza para la víctima, invitó a almorzar a la menor de edad.

Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía federal, la llevó a un motel, donde intentó violarla.

El ahora convicto fue arrestado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el 25 de enero de 2024.

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“Estos casos son particularmente delicados y requieren peritaje, paciencia, comprensión y compasión hacia la víctima”, expresó en un comunicado de prensa el fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó.

“Este veredicto envía un mensaje claro de que quienes exploten a menores o intenten hacerlo rendirán cuentas plenamente y enfrentarán consecuencias significativas por sus delitos”, añadió.

Por su parte, Carlos R. Goris, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan, sostuvo que el veredicto refleja el compromiso de la agencia con proteger a las personas más vulnerables.

“Gracias a la valentía de la víctima y al trabajo dedicado de nuestros colaboradores en la Fiscalía federal, se hizo justicia. El FBI continuará trabajando incansablemente para garantizar que quienes exploten o hagan daño a menores rindan cuentas, sin excepciones”, afirmó Goris.

Según la Fiscalía federal, Torres-Gerena enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, además de un término de libertad supervisada de entre cinco años y de por vida.