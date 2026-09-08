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¿Dónde dejó más lluvia la onda tropical que cruzó Puerto Rico?

El radar del Servicio Nacional de Meteorología reflejó acumulaciones significativas en sectores del norte y el interior

8 de septiembre de 2026 - 10:26 AM

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Vega Baja, Vega Alta, Corozal y Morovis también figuraron entre las zonas que recibieron las cantidades más significativas. (NWS San Juan)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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La onda tropical que cruzó Puerto Rico el lunes dejó una huella mucho más marcada sobre el norte y el interior norte de la isla, donde varios municipios acumularon entre cuatro y cinco pulgadas de lluvia en apenas 12 horas.

Según datos del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) correspondientes al período entre las 9:00 a.m. y las 9:00 p.m. del lunes, el mayor acumulado estimado por radar se concentró en Vega Baja, con 5.20 pulgadas.

La meteoróloga Rosa Vargas Martes, del SNM, señaló que Vega Alta, Corozal y Morovis también figuraron entre las zonas que recibieron las cantidades más significativas, con acumulaciones estimadas de entre cuatro y cinco pulgadas durante ese período.

El mapa de la dependencia federal también muestra cantidades importantes hacia otros sectores del norte y el interior, incluyendo áreas de Manatí, Ciales, San Sebastián y Lares. En estos últimos dos municipios se observan zonas con acumulaciones que rondan aproximadamente entre 1.5 y 2 pulgadas, con algunas acumulaciones localmente mayores.

Lluvia sobre la cuenca de Carraízo

En San Lorenzo, uno de los municipios que aporta escorrentías a la cuenca del embalse Carraízo se estimaron acumulaciones de entre una y dos pulgadas.

El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza.Suple a más de 179,000 clientes en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, de acuerdo con la AAA.El Municipio de Trujillo Alto detalla que también es hogar de varias especies de peces –como lobina, chopa, barbudo y tilapia–, que fueron introducidas desde el vivero del Municipio de Maricao.
1 / 10 | En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo. El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. - TITO GUZMAN

El mapa también refleja acumulaciones mayormente de entre 0.05 y 0.20 pulgadas sobre Caguas y Gurabo, ambos municipios que aportan escorrentías a la cuenca de Carraízo.

En Juncos, que también forma parte de esa zona de captación, predominaron cantidades similares, aunque con algunos bolsillos localizados que se acercaron a una pulgada.

Más humedad desde el miércoles

Aunque para este martes se espera una masa de aire más seco sobre Puerto Rico, el patrón volverá a tornarse más húmedo a partir del miércoles con el paso de ondas tropicales sobre la región.

Decenas de personas llevan a cabo una protesta en la mañana de este lunes en Santurce, por fallas en el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).La manifestación se llevó a cabo entre la avenida Román Baldorioty de Castro y la calle Júpiter.La AAA no ha informado cuándo se retomará el plan de racionamiento para los abonados del embalse Carraízo.
1 / 10 | En imágenes: protestan para exigir una solución a la crisis de agua en la zona metropolitana. Decenas de personas llevan a cabo una protesta en la mañana de este lunes en Santurce, por fallas en el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). - Ramón “Tonito” Zayas

La primera onda y su campo de humedad se moverán sobre las islas temprano el miércoles, aumentando la posibilidad de aguaceros y tronadas, particularmente en sectores expuestos al viento. Durante la tarde, la actividad se concentraría principalmente sobre el interior y oeste-noroeste de Puerto Rico.

Luego, una segunda onda tropical aportará humedad adicional el jueves. Para esa tarde, la actividad se concentraría principalmente sobre el interior oeste y el noroeste de la isla.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaOndas tropicalesLluviaEmbalse Carraízo
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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