¿Dónde dejó más lluvia la onda tropical que cruzó Puerto Rico?
El radar del Servicio Nacional de Meteorología reflejó acumulaciones significativas en sectores del norte y el interior
8 de septiembre de 2026 - 10:26 AM
8 de septiembre de 2026 - 10:26 AM
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La onda tropical que cruzó Puerto Rico el lunes dejó una huella mucho más marcada sobre el norte y el interior norte de la isla, donde varios municipios acumularon entre cuatro y cinco pulgadas de lluvia en apenas 12 horas.
Según datos del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) correspondientes al período entre las 9:00 a.m. y las 9:00 p.m. del lunes, el mayor acumulado estimado por radar se concentró en Vega Baja, con 5.20 pulgadas.
La meteoróloga Rosa Vargas Martes, del SNM, señaló que Vega Alta, Corozal y Morovis también figuraron entre las zonas que recibieron las cantidades más significativas, con acumulaciones estimadas de entre cuatro y cinco pulgadas durante ese período.
El mapa de la dependencia federal también muestra cantidades importantes hacia otros sectores del norte y el interior, incluyendo áreas de Manatí, Ciales, San Sebastián y Lares. En estos últimos dos municipios se observan zonas con acumulaciones que rondan aproximadamente entre 1.5 y 2 pulgadas, con algunas acumulaciones localmente mayores.
En San Lorenzo, uno de los municipios que aporta escorrentías a la cuenca del embalse Carraízo se estimaron acumulaciones de entre una y dos pulgadas.
El mapa también refleja acumulaciones mayormente de entre 0.05 y 0.20 pulgadas sobre Caguas y Gurabo, ambos municipios que aportan escorrentías a la cuenca de Carraízo.
En Juncos, que también forma parte de esa zona de captación, predominaron cantidades similares, aunque con algunos bolsillos localizados que se acercaron a una pulgada.
Aunque para este martes se espera una masa de aire más seco sobre Puerto Rico, el patrón volverá a tornarse más húmedo a partir del miércoles con el paso de ondas tropicales sobre la región.
La primera onda y su campo de humedad se moverán sobre las islas temprano el miércoles, aumentando la posibilidad de aguaceros y tronadas, particularmente en sectores expuestos al viento. Durante la tarde, la actividad se concentraría principalmente sobre el interior y oeste-noroeste de Puerto Rico.
Luego, una segunda onda tropical aportará humedad adicional el jueves. Para esa tarde, la actividad se concentraría principalmente sobre el interior oeste y el noroeste de la isla.
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