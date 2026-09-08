¿Dónde dejó más lluvia la onda tropical que cruzó Puerto Rico?

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La onda tropical que cruzó Puerto Rico el lunes dejó una huella mucho más marcada sobre el norte y el interior norte de la isla, donde varios municipios acumularon entre cuatro y cinco pulgadas de lluvia en apenas 12 horas.

Según datos del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) correspondientes al período entre las 9:00 a.m. y las 9:00 p.m. del lunes, el mayor acumulado estimado por radar se concentró en Vega Baja, con 5.20 pulgadas.

La meteoróloga Rosa Vargas Martes, del SNM, señaló que Vega Alta, Corozal y Morovis también figuraron entre las zonas que recibieron las cantidades más significativas, con acumulaciones estimadas de entre cuatro y cinco pulgadas durante ese período.

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El mapa de la dependencia federal también muestra cantidades importantes hacia otros sectores del norte y el interior, incluyendo áreas de Manatí, Ciales, San Sebastián y Lares. En estos últimos dos municipios se observan zonas con acumulaciones que rondan aproximadamente entre 1.5 y 2 pulgadas, con algunas acumulaciones localmente mayores.

Lluvia sobre la cuenca de Carraízo

En San Lorenzo, uno de los municipios que aporta escorrentías a la cuenca del embalse Carraízo se estimaron acumulaciones de entre una y dos pulgadas.

1 / 10 | En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo. El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. - TITO GUZMAN 1 / 10 En imágenes: 10 datos que no conocías sobre el embalse Carraízo El embalse Carraízo fue construido en 1953 por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se abastece del río Grande de Loíza. TITO GUZMAN Compartir

El mapa también refleja acumulaciones mayormente de entre 0.05 y 0.20 pulgadas sobre Caguas y Gurabo, ambos municipios que aportan escorrentías a la cuenca de Carraízo.

En Juncos, que también forma parte de esa zona de captación, predominaron cantidades similares, aunque con algunos bolsillos localizados que se acercaron a una pulgada.

Más humedad desde el miércoles

Aunque para este martes se espera una masa de aire más seco sobre Puerto Rico, el patrón volverá a tornarse más húmedo a partir del miércoles con el paso de ondas tropicales sobre la región.

1 / 10 | En imágenes: protestan para exigir una solución a la crisis de agua en la zona metropolitana. Decenas de personas llevan a cabo una protesta en la mañana de este lunes en Santurce, por fallas en el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 10 En imágenes: protestan para exigir una solución a la crisis de agua en la zona metropolitana Decenas de personas llevan a cabo una protesta en la mañana de este lunes en Santurce, por fallas en el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Ramón “Tonito” Zayas Compartir

La primera onda y su campo de humedad se moverán sobre las islas temprano el miércoles, aumentando la posibilidad de aguaceros y tronadas, particularmente en sectores expuestos al viento. Durante la tarde, la actividad se concentraría principalmente sobre el interior y oeste-noroeste de Puerto Rico.