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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bajo custodia una mujer que supuestamente atropelló en dos ocasiones a un abogado en San Juan

Irvin Prado Galarza, la persona perjudicada, es hermano del abogado Edwin Prado Galarza

5 de septiembre de 2026 - 7:15 PM

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Con esta muerte, suman ocho los asesinatos ocurridos en Puerto Rico entre la madrugada del sábado y la noche del domingo, elevando a 421 la cifra de esos crímenes en lo que va del año, según la Policía. (GFR Media)
Edwin Prado Galarza indico que su hermano, Irvin, permanece en el hospital, donde será evaluado por un ortopeda.
Por

Una mujer fue detenido por agentes de la Policía luego que, supuestamente, arrollo en, al menos, dos ocasiones a un abogado en hechos registrados en la madrugada del sábado en la urbanización El Comandante en San Juan.

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El inspector Edwin Figueroa, director el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, confirmó a El Nuevo Día el incidente en el que el abogado Irvin Prado Galarzo, hermano del también letrado Edwin Prado Galarza, resultó herido.

“Por el momento estamos tratando de establecer qué pasó; si fue accidente, si se trata de un caso de violencia domestica o de una agresión intencional. No hemos entrevistado a la posible víctima todavía”, indicó el oficial vía telefónica.

Personal de la División de Delitos Sexuales del CIC están en proceso de analizar pietaje de cámaras de seguridad en la escena para determinar qué ocurrió.

Figueroa confirmó, además, que la mujer sospechosa de atropellar a Irvin Prado Galarza permanece bajo custodia.

El director del CIC de San Juan no especificó si existe algún tipo de relación entre los involucrados e informó que Irvin Prado Galarza sufrió varias fracturas.

Por su parte, Edwin Prado confirmó a Telenoticias de Telemundo que su hermano fue la persona perjudicada.

“Él no conoce a la persona. La persona él, de buen samaritano, la iba a llevar a su casa después de un revolú que hubo en un pub. Pero, en el camino, lo atacó”, señaló Edwin Prado Galarza a Telenoticias.

“A mi me dicen que la muchacha le metio con una taza de café en la cara y empezó a sangar, botó un montón de sangre, y (que) lo trató de ahorcar con el cinturón de seguridad. Como él tiene unas condiciones previas, él dice que logró poner el carro en parking. Estaba débil, estaba botando sangre y falto de oxígeno, y salió del carro. La muchacha tomó posesión de su vehículo y le pasó por encima dos veces”, añadió.

“Estamos esperando que el ortopeda lo evalúe, pero ya, por lo menos (con los) órganos internos, no tiene problemas. Hay una versión de que la muchacha estaba en una componenda con alguien para asaltarlo”, aseguró.

Figueroa añadió que, de momento, no se descarta ninguna teoría.

Una vecina relató a Telenoticias que el ataque comenzó con una fuerte discusión entre ambas partes involucradas dentro del vehículo.

“En todo momento ella le gritaba a él como ‘abusador’, le gritaba improperios, realmente improperios. Él estaba pidiendo ayuda; solamente él pedía ayuda”, relató la mujer cuyo nombre no fue revelado y cuya voz fue alterada para proteger su identidad.

“Ella intenta irse, pero cuando acelera vuelve a pasarle por encima y choca contra otra guagua”, añadió la testigo del incidente.

Irving Prado Galarza es hermano del bogado de farándula, Edwin Prado.
Irving Prado Galarza es hermano del bogado de farándula, Edwin Prado. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
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