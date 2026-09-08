Capturan a hombre buscado por asesinato ocurrido en Yabucoa en 2023

Agentes de la Policía capturaron a un hombre de 27 años contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza global de $200,000 por cargos relacionados con un asesinato ocurrido en Yabucoa en 2023.

Según la Uniformada, el arrestado fue identificado como Erick O. Casanova Lozada.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, en horas de la tarde del 22 de abril de 2023, Casanova Lozada llegó frente a la residencia de José M. Lebrón Sepúlveda, de 45 años, en el barrio Calabazas, en Yabucoa.

En el lugar, supuestamente se suscitó una discusión. Acto seguido, el imputado presuntamente sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte a Lebrón Sepúlveda.

Por estos hechos, la Fiscalía de Humacao radicó cargos contra Casanova Lozada por asesinato, disparar en un lugar público, disparar un arma de fuego y apuntar con un arma de fuego,

Tras su captura, el hombre fue llevado ante la jueza Lorraine Acevedo Franqui, del Tribunal de Humacao.