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Capturan a hombre buscado por asesinato ocurrido en Yabucoa en 2023

El imputado enfrentaba una fianza global de $200,000, la cual prestó

8 de septiembre de 2026 - 10:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tras su captura, el hombre fue llevado ante la jueza Lorraine Acevedo Franqui, del Tribunal de Humacao. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía capturaron a un hombre de 27 años contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza global de $200,000 por cargos relacionados con un asesinato ocurrido en Yabucoa en 2023.

RELACIONADAS

Según la Uniformada, el arrestado fue identificado como Erick O. Casanova Lozada.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, en horas de la tarde del 22 de abril de 2023, Casanova Lozada llegó frente a la residencia de José M. Lebrón Sepúlveda, de 45 años, en el barrio Calabazas, en Yabucoa.

En el lugar, supuestamente se suscitó una discusión. Acto seguido, el imputado presuntamente sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte a Lebrón Sepúlveda.

Por estos hechos, la Fiscalía de Humacao radicó cargos contra Casanova Lozada por asesinato, disparar en un lugar público, disparar un arma de fuego y apuntar con un arma de fuego,

Tras su captura, el hombre fue llevado ante la jueza Lorraine Acevedo Franqui, del Tribunal de Humacao.

La Policía indicó que el imputado prestó la fianza, por lo que quedó en libertad hasta la vista preliminar, pautada para el 15 de septiembre de 2026.

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Breaking NewsAsesinatosLey de ArmasArrestosPolicía de Puerto RicoYabucoa
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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