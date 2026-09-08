“Tengo cáncer”: así fue el momento en que la presentadora egipcia, Sarah Khalifa, conoció su condena a muerte

“Se convirtió en celebridad justo cuando su carrera terminó”, así describe la prensa egipcia a la presentadora Sarah Khalifa, condenada a muerte por integrar una organización criminal dedicada a la importación de insumos para la fabricación y el tráfico de drogas sintéticas. Sin embargo, el momento que más atención ha generado ocurrió dentro de la sala de audiencias, cuando escuchó el fallo que podría llevarla a enfrentar la pena capital.

Tras conocer la decisión de la Corte Penal de El Cairo, Khalifa reaccionó desde la jaula de los acusados, donde insistió en su inocencia y pidió consideración por su estado de salud. “He demostrado con informes médicos que tengo tumores, tengo cáncer y les pido misericordia y humanidad. Juro por Dios Todopoderoso que soy inocente, ¿por qué me van a juzgar? ¿Por mi lealtad con la gente? ¡Ni siquiera fumo cigarrillos!”, declaró, según reportes de medios egipcios y un video difundido en redes sociales.

La presentadora, que adquirió notoriedad internacional después de su captura, fue condenada este sábado junto con otros 11 acusados por delitos relacionados con narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego. El tribunal también impuso cadena perpetua a nueve procesados y absolvió a otras siete personas de todos los cargos.

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La evidencia presentada por la acusación incluye declaraciones de 20 testigos, además de pruebas técnicas y digitales como mensajes, fotografías y videos que, según las autoridades, documentan las actividades atribuidas a los integrantes de la organización.

La Fiscalía sostiene que el grupo se dedicaba a importar materias primas para la fabricación de drogas sintéticas y que cada integrante tenía funciones específicas dentro de la estructura. Según la investigación, algunos miembros se encargaban de importar los materiales, otros de la producción y otros de la distribución de las sustancias.

الحكم بالإعدام بحق الإعلامية سارة خليفة في «قضية المخدرات الكبرى»، بعد اتهامها بقيادة تشكيل إجرامي يضم 28 شخصًا لتصنيع وترويج المخدرات داخل مصر.



وهذا الفيديو يوثق لحظتها بعد النطق بالحكم. https://t.co/ub0AKMHCYB pic.twitter.com/j9qNx19AkU — قورجس (@gorgeous4ew) September 6, 2026

Los investigadores también aseguraron haber decomisado más de 750 kilogramos de narcóticos sintéticos y materias primas utilizadas para su elaboración.

La acusación indica que Khalifa habría actuado como administradora y financista de la organización, además de servir como enlace entre integrantes dentro y fuera de Egipto. La presentadora ha rechazado estas acusaciones y ha sostenido que no tenía conocimiento de actividades relacionadas con narcóticos.

Khalifa también enfrenta otro proceso judicial que ha llamado la atención de la prensa local. Según el medio árabe Al Bawaba, las autoridades investigan unos videos hallados en su teléfono celular que documentarían una agresión contra un joven. Según ese reporte, en las grabaciones se escucharía la voz de la presentadora mientras otras personas golpean al hombre para obligarlo a confesar información.

Sarah Khalifa, presentadora condenada a muerte en Egipto. (Captura/Instagram)

Este expediente es independiente del caso por narcotráfico y por este también fue condenada a otros cinco años de prisión.

Antes de su detención, Khalifa había desarrollado una trayectoria en televisión participando en programas emitidos por canales como ART, Al-Sharqiya y Al-Mehwar, además de proyectos vinculados al entretenimiento digital. Sin embargo, tras su arresto, el Sindicato de Medios de Egipto afirmó que la comunicadora no estaba registrada ni autorizada oficialmente para ejercer la profesión.

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“No la respaldan índices de audiencia, ningún contrato de transmisión vigente ni ningún programa nacional de importancia”, sostiene el medio estatal Ahram Online, que recientemente publicó un análisis sobre su caso. Según esa publicación, no fue su trabajo en televisión lo que la convirtió en una figura conocida fuera de Egipto, sino el proceso penal que terminó situando su nombre en titulares internacionales.