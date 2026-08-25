Acusan a turista que habría agredido y mordido a policías tras incidente en hotel de Condado

Una turista enfrenta cargos luego de presuntamente agredir a dos agentes municipales de San Juan que intervinieron con ella tras un incidente en un hotel en Condado, confirmó la Policía de Puerto Rico.

Contra Taytum A. Knight, de 28 años y residente de Washington D.C., pesan cargos por los delitos de agresión grave y por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública, según la Uniformada.

De acuerdo a la investigación de la Policía Municipal de San Juan, los hechos ocurrieron el domingo, 23 de agosto, a las 6:50 p.m., cuando la gerente del hotel Hilton Garden, en Condado, alertó a las autoridades sobre una persona agresiva dentro de la hospedería.

“Al intervenir con la misma, esta golpeó a uno de los policías con la mano abierta en el cuello y luego mordió en el brazo derecho a otro mientras la transportaba a la celda”, dice el informe policíaco.

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Taytum A. Knight, de 28 años de edad y residente en Washington, DC. (Suministrada)

El caso fue consultado con la Fiscalía de San Juan, quien instruyó la formulación de cargos.

La prueba fue presentada ante la jueza Dayra Zoet Infante Bosques, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien determinó causa probable para arresto y le impuso una fianza de $20,000.

La Policía confirmó que Knight no prestó la fianza, por lo que fue fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón.