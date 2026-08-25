Esperanza en el Día de las Personas Desaparecidas: familias buscan respuestas sobre sus seres queridos

Eva Díaz Cabrera desconoce el paradero de su hermano, Reyes Díaz Cabrera, desde 1988. El hombre, que hoy tendría 84 años, desapareció de Vega Alta.

“De la esperanza vive el cautivo”, dijo Eva sobre su anhelo, por los pasados 38 años, de reencontrarse con Reyes.

Esa ilusión, precisamente, la llevó este martes al Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, a participar del primer evento del Día de las Personas Desaparecidas en Puerto Rico, celebrado por la Policía, en unión con el Instituto de Ciencias Forenses (ICF). El evento reunió a peritos forenses e investigadores de la Uniformada para brindar servicios a las familias de personas desaparecidas, con el fin de fortalecer las pesquisas en curso, actualizar información de los casos y tomar muestras de ADN a allegados.

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“Tengo un hermano desaparecido desde 1988 y, entonces, escuché en la televisión que iban a tener esta actividad, y decidí venir con toda la información que tengo a ver si en algún momento aparece algo”, relató Eva, quien acababa de salir al bullicio de la sala de espera tras una entrevista con la Policía. Estuvo casi 20 minutos dialogando con los agentes sobre Reyes.

Pese a que la desaparición de su hermano ocurrió hace casi 40 años, Eva aún confía en encontrarlo, y aseguró confiar plenamente en los esfuerzos de la Uniformada para dar con su paradero. Pero, en la actividad, no todos compartían su optimismo.

“Yo lo que quiero es que se haga justicia y que se investigue mejor. Se puede hacer más y no se hizo más”, expresó Johanny Llabrés Morales, legisladora municipal del Partido Popular Democrático en Fajardo, quien acudió al evento tras perder, en octubre de 2025, a su pareja, Edgardo Ilarraza Rivera, quien desapareció en la costa del islote Palomino arrastrado por la corriente.

“Hay que agotar todas las cosas (recursos). Hay que seguir con esperanza y trabajando para que se haga el trabajo como se tiene que hacer”, afirmó Llabrés Morales.

Por otro lado, Carmen Ocasio acompañaba a Damarie Ortiz Negrón, una madre afligida que asistió al evento con miras a dar con el paradero de su hijo, Cristian Noel Pérez Ortiz, un joven, de 26 años, que desapareció, el 2 de diciembre de 2023, del residencial Cuesta Vieja, en Aguadilla. Pérez Ortiz salió de su hogar, en horas de la tarde, para comprar comida y no regresó.

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“Tengo esperanza de encontrarlo algún día”, afirmó Ocasio mientras, a su lado, Ortiz Negrón se mostraba llorosa.

Según la acompañante, la actividad de este martes es un buen recurso para las personas que todavía buscan a sus familiares desaparecidos.

“Me parece un buen recurso para todas esas personas que tienen un familiar desaparecido, que todavía no han dado con él… hacerse una prueba de ADN y esperar para ver si en algún caso lo puedan identificar”, expresó Ocasio.

Para la directora ejecutiva del ICF, María Conte Miller, la llegada de tantas personas al encuentro fue una sorpresa.

“Estamos recolectando el ADN de las personas que tienen personas desaparecidas, para registrarlo en una base de datos y poder hacer el pareo correspondiente y darle una respuesta a esa familia sobre el paradero de su familiar”, explicó la doctora, en un aparte con los medios.

De acuerdo con Conte Miller, las personas desaparecidas no necesariamente fallecieron, y la referida base de datos ha ayudado antes a reunir familias de nuevo.

“Estamos agradecidos con NamUs, una organización sin fines de lucro que estamos utilizando las herramientas y las tecnologías, integrando el ICF y la Policía, y trabajando en conjunto para darles un cierre a estas familias, que es sumamente importante”, destacó, por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón.

La plataforma NamUs se utiliza a nivel nacional y, aunque se tenía disponible en el ICF desde 2009, no fue hasta 2024 que se comenzó a subir más casos rutinariamente para darles seguimiento.