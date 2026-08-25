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Juez rechaza pedido de Ghislaine Maxwell para anular su condena por tráfico sexual

El magistrado concluyó que sus alegaciones sobre nueva evidencia exculpatoria eran “demostrablemente infundadas”

25 de agosto de 2026 - 11:53 AM

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Maxwell presentó una petición de hábeas corpus el pasado diciembre para dejar sin efecto su condena y liberarla de una sentencia de 20 años de prisión. (John Minchillo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un juez rechazó el martes el pedido de Ghislaine Maxwell de dejarla en libertad y anular su condena por tráfico sexual, al determinar que las aseveraciones de la exnovia de Jeffrey Epstein sobre nuevas evidencias exculpatorias son “demostrablemente infundadas”.

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Maxwell presentó una petición de hábeas corpus el pasado diciembre para dejar sin efecto su condena y liberarla de una sentencia de 20 años de prisión, al sostener que se ocultó información exculpatoria y se presentó testimonio falso en su juicio, lo que derivó en una “completa denegación de justicia”.

El juez Paul A. Engelmayer desestimó tales argumentos y señaló en su fallo por escrito que “todos o casi todos son frívolos” y que ella no había presentado nada que pudiera alterar el resultado de su juicio.

“Casi todas sus alegaciones están impedidas por cuestiones procesales; la abrumadora evidencia testimonial y documental presentada en el juicio estableció de manera concluyente su culpabilidad; y las afirmaciones de su petición son demostrablemente infundadas y, por lo general, se basan en especulaciones, distorsiones y/o falsedades descaradas”, escribió Engelmayer.

Se envió una solicitud de comentarios a los abogados que representaron a Maxwell en el pasado.

Jeffrey Epstein, a la derecha, con Richard Branson, un empresario multimillonario británico, popular por ser el propietario de las más de 360 empresas que forman Virgin Group.​Jeffrey Epstein sostiene un cheque enorme con la firma de Donald Trump. Fotografía que muestra el cuello de una mujer con una cita de 'Lolita', la novela de Vladímir Nabokov.
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Las peticiones de hábeas corpus suelen presentarse como último recurso y para proteger contra un encarcelamiento ilegal después de agotadas las apelaciones, como ocurrió tras la condena y la sentencia de Maxwell.

Epstein, un financista millonario, fue arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual. Tras ordenarse su detención fue hallado muerto en su celda en una cárcel federal de Nueva York en agosto de 2019, y su muerte fue determinada como suicidio.

Maxwell, una socialité británica, fue arrestada un año después y fue condenada por tráfico sexual en diciembre de 2021. El año pasado fue trasladada de una prisión de Florida a un campamento penitenciario en Texas, poco después de que fuera entrevistada por quien entonces era el segundo al mando del Departamento de Justicia, Todd Blanche, exabogado defensor penal del presidente Donald Trump y ahora secretario de Justicia.

El juez señaló que muchas de las afirmaciones de Maxwell sobre “nueva evidencia” provienen de documentos divulgados en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

Como resultado de esa ley, el Departamento de Justicia durante los últimos ocho meses ha publicado 18 categorías de materiales de investigación reunidos en la enorme pesquisa por tráfico sexual, incluidas órdenes de registro, registros financieros, notas de entrevistas con víctimas y datos de dispositivos electrónicos.

Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News.Jeffrey Epstein, a la izquierda, con su abogado, Alan Dershowitz.En la imagen, proporcionada por el Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, aparece Jeffrey Epstein.
1 / 16 | Las nuevas fotos del caso Epstein: el material que los congresistas demócratas sacaron a la luz. Jeffrey Epstein conversa con Steve Bannon, un estratega político de extrema derecha​ estadounidense, exbanquero de inversiones y expresidente del medio ultraconservador Breitbart News. - Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes vía AP

Engelmayer indicó que ese material es “en gran medida irrelevante para los cargos contra Maxwell y no respalda sus alegaciones de error”.

“Por el contrario, en la medida en que sea relevante, lejos de exculparla, la incrimina o refuerza la certeza de las decisiones legales que Maxwell impugna”, escribió.

El juez también rechazó la afirmación de Maxwell de que fue procesada de manera selectiva y convertida en “chivo expiatorio” cuando el Departamento de Justicia no imputó a cuatro co-conspiradores mencionados en un documento del gobierno ni a 25 hombres que llegaron a acuerdos con las víctimas.

Engelmayer sostuvo que ella pudo haber planteado esa alegación en la apelación tras su juicio, pero aun así concluyó que era frívola.

Entre los documentos del Departamento de Justicia divulgados recientemente, “ella no cita ninguno que revele la existencia de un cómplice no acusado, y mucho menos uno tan determinante como ella para facilitar los horribles crímenes de Epstein”, afirmó el juez.

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