Se incendia un camión en la PR-2 en Peñuelas

El incidente ocurrió en la PR-2, en Peñuelas, en dirección a Ponce.

Un accidente de tránsito leve que involucró a dos camiones se reportó durante la mañana de este martes en el kilómetro 215 de la PR-2, en el barrio Tallaboa Encarnación, en dirección de Peñuelas hacia Ponce.

Según el informe preliminar de la Policía de Puerto Rico, como consecuencia del accidente, uno de los camiones terminó incendiado en su totalidad, por lo que la mencionada vía pública fue cerrada en esa zona.

La Uniformada recomendó a los conductores tomar vías alternas mientras las autoridades atienden la situación.

Según la información disponible, no se reportaron personas heridas durante el accidente de tránsito.

Así luce el camión incendiado en medio de la vía. (Suministrada/Ángel Miguel Rivera Ortiz)