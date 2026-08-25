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Se incendia un camión en la PR-2 en Peñuelas

El tránsito discurre por un solo carril mientras bomberos se movilizan al lugar

25 de agosto de 2026 - 11:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Camión arde en llamas en plena carretera

Camión arde en llamas en plena carretera

El incidente ocurrió en la PR-2, en Peñuelas, en dirección a Ponce.

Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un accidente de tránsito leve que involucró a dos camiones se reportó durante la mañana de este martes en el kilómetro 215 de la PR-2, en el barrio Tallaboa Encarnación, en dirección de Peñuelas hacia Ponce.

Según el informe preliminar de la Policía de Puerto Rico, como consecuencia del accidente, uno de los camiones terminó incendiado en su totalidad, por lo que la mencionada vía pública fue cerrada en esa zona.

La Uniformada recomendó a los conductores tomar vías alternas mientras las autoridades atienden la situación.

Según la información disponible, no se reportaron personas heridas durante el accidente de tránsito.

Así luce el camión incendiado en medio de la vía.
Así luce el camión incendiado en medio de la vía. (Suministrada/Ángel Miguel Rivera Ortiz)

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

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Breaking NewsBomberos de Puerto RicoPolicía de Puerto RicoPeñuelas
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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