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Identifican a víctima de feminicidio en San Germán

La Policía fue alertada por una llamada a un cuartel, después de que se escucharan disparos

25 de agosto de 2026 - 6:24 AM

Updated At

Actualizado el 25 de agosto de 2026 - 9:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena ocuparon múltiples casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo)
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Mayagüez.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo de una mujer fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, martes, en San Germán.

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En comunicado de prensa, la Uniformada identificó a la víctima como Melanie Rivera Avilés, de 38 años y residente de San Germán.

El feminicidio fue reportado a eso de las 2:00 p.m., en el kilómetro 36.3 de la carretera PR-102, en el barrio Minillas, frente a la antigua Villa Chelín.

La Uniformada indicó que una llamada telefónica al Distrito de San Germán informó sobre de disparos en el lugar. Al llegar los agentes, “encontraron al lado de la carretera el cuerpo de una mujer con varias heridas de bala”, indica el informe policiaco.

Agregó que se activó el “protocolo llegando a la escena paramédicos estatales, los cuales indicaron ausencia de signos vitales”.

La Policía señaló que “al momento el cuerpo se encontraba boca abajo, vistiendo blusa de manguillos color negra y mahones cortos color azul”.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Mayagüez.

Hasta ayer, lunes, las estadísticas de la Policía reflejaban 24 mujeres asesinadas en Puerto Rico en lo que va de este año, seis menos que las 30 registradas a la misma fecha en el 2025.

Tags
San GermánPolicía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinato de mujeresfeminicidio
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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