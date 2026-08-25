Identifican a víctima de feminicidio en San Germán

El cuerpo de una mujer fue encontrado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, martes, en San Germán.

En comunicado de prensa, la Uniformada identificó a la víctima como Melanie Rivera Avilés, de 38 años y residente de San Germán.

El feminicidio fue reportado a eso de las 2:00 p.m., en el kilómetro 36.3 de la carretera PR-102, en el barrio Minillas, frente a la antigua Villa Chelín.

La Uniformada indicó que una llamada telefónica al Distrito de San Germán informó sobre de disparos en el lugar. Al llegar los agentes, “encontraron al lado de la carretera el cuerpo de una mujer con varias heridas de bala”, indica el informe policiaco.

Agregó que se activó el “protocolo llegando a la escena paramédicos estatales, los cuales indicaron ausencia de signos vitales”.

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La Policía señaló que “al momento el cuerpo se encontraba boca abajo, vistiendo blusa de manguillos color negra y mahones cortos color azul”.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Mayagüez.