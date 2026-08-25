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Tercero en lo que va de año: Puerto Rico bajo aviso de calor extremo por temperaturas sobre lo normal

Vieques y Culebra permanecen bajo advertencia de calor, mientras aumenta la humedad asociada a una onda tropical

25 de agosto de 2026 - 9:07 AM

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Para horas de la tarde, se anticipa el desarrollo de aguaceros principalmente sobre el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra nueva sección de El Tiempo, en la cual podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Puerto Rico enfrenta este martes su tercer aviso de calor extremo en lo que va de año, ante la combinación de temperaturas por encima de lo normal y un aumento en la humedad.

La meteoróloga Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que el incremento en la humedad está asociado a una onda que se desplaza por la región, en momentos en que se esperan cielos mayormente despejados y temperaturas elevadas.

“Ya empezamos el día más caliente en varios lugares, así que se ve que va a ser un día caluroso. Por tal razón, se elevó la advertencia a aviso de calor extremo para las zonas costeras y urbanas”, indicó.

Para horas de la tarde, se anticipa el desarrollo de aguaceros principalmente sobre el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico. Sin embargo, Villanueva señaló que no se descarta que algunas lluvias puedan organizarse en forma de línea y alcanzar sectores de la zona metropolitana.

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¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

“Esperemos que sea así porque son áreas que necesitan mucho la lluvia, especialmente para el tercio este de Puerto Rico”, expresó. No obstante, aclaró que esa zona mantiene una probabilidad menor de precipitación en comparación con el interior, oeste y noroeste.

Por otro lado, durante la mañana se registrarán trazas de polvo del Sahara, pero se espera que las concentraciones aumenten durante la tarde, la noche y el miércoles, provocando cielos brumosos.

Villanueva advirtió que las mayores concentraciones podrían afectar especialmente a las poblaciones sensitivas al polvo. Además, explicó que la presencia de partículas de polvo puede contribuir a exacerbar la sensación de calor.

Por las altas temperaturas, el cuerpo pierde más líquidos a través del sudor, provocando deshidratación, y esto afecta la digestión. El yogur es excelente fuente de probióticos, mejorando tu digestión.El guineo es rico en potasio, ayuda a neutralizar la acidez y aliviar síntomas como la inflamación, el dolor y la indigestión.
1 / 13 | Fotos: Estos alimentos te ayudarán a tener mejor digestión en tiempo de calor . Por las altas temperaturas, el cuerpo pierde más líquidos a través del sudor, provocando deshidratación, y esto afecta la digestión. - Shutterstock

De cara al miércoles, indicó que como mínimo podría ser necesaria nuevamente una advertencia de calor, sin descartar que las condiciones obliguen a emitir otro aviso de calor extremo.

En cuanto al panorama marítimo, no se anticipan condiciones significativas. El riesgo de corrientes marinas se mantiene bajo, aunque se recomienda precaución en las áreas más expuestas.

Villanueva agregó que, durante las horas de mayor actividad de la brisa marina, algunas zonas costeras podrían experimentar condiciones localmente picadas si aumentan los vientos, pero enfatizó que no se espera un deterioro significativo del estado del mar.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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