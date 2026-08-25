Tercero en lo que va de año: Puerto Rico bajo aviso de calor extremo por temperaturas sobre lo normal

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Puerto Rico enfrenta este martes su tercer aviso de calor extremo en lo que va de año, ante la combinación de temperaturas por encima de lo normal y un aumento en la humedad.

La meteoróloga Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que el incremento en la humedad está asociado a una onda que se desplaza por la región, en momentos en que se esperan cielos mayormente despejados y temperaturas elevadas.

“Ya empezamos el día más caliente en varios lugares, así que se ve que va a ser un día caluroso. Por tal razón, se elevó la advertencia a aviso de calor extremo para las zonas costeras y urbanas”, indicó.

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Para horas de la tarde, se anticipa el desarrollo de aguaceros principalmente sobre el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico. Sin embargo, Villanueva señaló que no se descarta que algunas lluvias puedan organizarse en forma de línea y alcanzar sectores de la zona metropolitana.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

“Esperemos que sea así porque son áreas que necesitan mucho la lluvia, especialmente para el tercio este de Puerto Rico”, expresó. No obstante, aclaró que esa zona mantiene una probabilidad menor de precipitación en comparación con el interior, oeste y noroeste.

Por otro lado, durante la mañana se registrarán trazas de polvo del Sahara, pero se espera que las concentraciones aumenten durante la tarde, la noche y el miércoles, provocando cielos brumosos.

Villanueva advirtió que las mayores concentraciones podrían afectar especialmente a las poblaciones sensitivas al polvo. Además, explicó que la presencia de partículas de polvo puede contribuir a exacerbar la sensación de calor.

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De cara al miércoles, indicó que como mínimo podría ser necesaria nuevamente una advertencia de calor, sin descartar que las condiciones obliguen a emitir otro aviso de calor extremo.

En cuanto al panorama marítimo, no se anticipan condiciones significativas. El riesgo de corrientes marinas se mantiene bajo, aunque se recomienda precaución en las áreas más expuestas.